Mauricio Hoffmann y Ericka Morera se encontraron en ‘De boca en boca; así se comportaron los exesposos en TV

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera compartieron en el set de 'De boca en boca'. Los exesposos hasta bailaron en el set.

Este miércoles 13 de agosto, De boca en boca presentó algo que muchos creyeron que no iban a ver: Mauricio Hoffmann y su exesposa Ericka Morera compartieron, bailaron, se rieron y hasta recordaron con cariño el baby shower de su hija Zoé.

Morera fue invitada especial al programa de Teletica para hablar sobre su participación como bailarina en la segunda temporada de Mira quién baila. Las miradas de los televidentes estaban puestas sobre la reacción de Hoffmann y su ex durante la transmisión, pero, lejos de mostrar polémica, ambos se comportaron como buenos amigos y dejaron claro que llevan una buena relación como papás de la niña.

Ericka afirmó que desde que se dio la noticia de que sería una de las concursantes del programa, ha recibido el cariño del público. “El reto es crecer, evolucionar”, manifestó.

En conversación con los conductores de De boca en boca, Ericka y Mauricio recordaron que hace casi siete años se hizo en el espacio una nota sobre el baby shower de su bebé.

Y como ha sido la costumbre desde que están presentando a los participantes del concurso de baile, Ericka dio una probadita de su talento para la pista. Junto a Hoffmann, Biscmarck Méndez, María Fernanda León y Montserrat del Castillo, Morera bailó reggae, reguetón y hasta bolero al ritmo de una canción de la Sonora Santanera.

“Estamos en una etapa maravillosa como papás”, dijo Mauricio, y agregó que Zoé está muy emocionada de ver a su mamá en Mira quién baila, tanto que la va a apoyar hasta con pancartas en la competencia.