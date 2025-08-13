Vea la reacción de Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en ‘Mira quién baila’ (hasta salió del set)

Ericka Morera, quien participará en 'Mira quién baila', y Mauricio Hoffman anunciaron su separación en 2021.

El anuncio de Ericka Morera como participante de Mira quién baila (MQB) fue más que picante; especialmente porque se realizó durante el programa De boca en boca, en el que su exesposo Mauricio Hoffmann es conductor.

Incluso, el propio programa de Teletica reconoce que la participación de Morera despierta el morbo del público y habilitó a comentar como “víboras” (con un emoji del animal) lo sucedido en vivo este 12 de agosto.

El show de farándula compartió en sus redes sociales dos videos que reflejan la curiosa reacción de Hoffmann que, con todo los dimes y diretes que desata la noticia, optó por tomarse todo de forma amable y graciosa.

Randall Chiqui Brenes, cuarto participante confirmado de MQB, fue el encargado de soltar la bomba. Lo hizo jugando a dar pistas a los conductores de De boca en boca, hasta que una de ellas, quién sabe si de forma fingida, le prendió el bombillo a Mauricio.

“Ya sé quién es”, dijo entre risas cuando Brenes le informó que la participante es madre de una niña “muy bonita” (Zoé, hija de Morera y Hoffmann). Inmediatamente, como se evidencia en el primer video, el presentador salió de escena.

Un segundo video, compartido en las historias de Instagram del programa, mostró el regreso del conductor, quien soltó la risa al revelarse que se trataba de Ericka Morera.

Éricka Morera y Mauricio Hoffmann se casaron en 2015 y en 2021 hicieron pública su separación. De manera oficial, se divorciaron en 2022.