‘¡Que te den tu lugar!’: Ericka Morera habla de sus ‘no negociables’ en una relación

La periodista Ericka Morera compartió algunos de sus “no negociables” en una relación a través del pódcast Entre nosotras, que conduce junto a su compañera Marcia Jarquín.

En este espacio, ambas comunicadoras suelen abordar temas sobre amor propio, experiencias, relaciones y anécdotas que surgen al construir nuevos vínculos.

Ericka Morera conduce el pódcast 'Entre nosotras' desde el 2021, junto a Marcia Jarquín. (Archivo)

En su episodio más reciente, titulado No negociables en una relación, las conductoras tuvieron como invitado al periodista Jorge Vindas, con quien participaron en una dinámica sobre 20 aspectos que no deberían faltar, según Marcia, al momento de establecer una relación sentimental.

Jarquín se encargó de leer la lista y, entre todos, fueron comentando sus posturas. En determinado momento, luego de exponer que uno debe ser prioridad para la pareja, Morera compartió su punto de vista:

“Yo, que soy mamá y que me divorcié, pero que ahora tengo una pareja, mi prioridad número uno es mi estabilidad emocional, obviamente para yo poder estar bien. Prioridad mi hija… y así viene una listita: familia, pareja… pero lo importante es que, entre las prioridades más importantes, esté yo. No le voy a poner un orden, pero tengo que estar ahí”, comentó Morera, quien estuvo casada con Mauricio Hoffman, presentador de Teletica.

Luego de esto, Morera detalló que no le gusta la idea de decirle a alguien que ella debe ser su prioridad número uno, pero que sí considera importante explicarlo.

Ante este comentario, Vindas intervino y le puso un nombre a lo que Morera describía: “Que te den tu lugar”, a lo que Ericka respondió: “Es correcto”.