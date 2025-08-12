Viva

¿Indirecta para Majo Ulate? Diego Bravo lanzó un duro mensaje tras saber que Ericka Morera estará en ‘Mira quién baila’

El polémico influencer reaccionó con un picante mensaje tras el anuncio de que Morera, su amiga cercana, participará en el concurso de Teletica

Por Juan Pablo Sanabria
Mauricio Hoffmann vivió acaramelado momento con Majo Ulate en concierto de Chayanne.
Majo Ulate es la actual pareja de Mauricio Hoffmann, presentador televisivo que estuvo casado anteriormente con Ericka Morera, nueva ficha de 'Mira quien baila'. (Instagram)







Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

