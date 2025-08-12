¿Indirecta para Majo Ulate? Diego Bravo lanzó un duro mensaje tras saber que Ericka Morera estará en ‘Mira quién baila’

Majo Ulate es la actual pareja de Mauricio Hoffmann, presentador televisivo que estuvo casado anteriormente con Ericka Morera, nueva ficha de 'Mira quien baila'.

Ericka Morera fue anunciada este martes 12 de agosto como participante del concurso de Teletica, Mira quién baila(MQB), el cual dará inicio el próximo 7 de setiembre.

Diego Bravo, quien es amigo cercano de Morera, no se guardó su reacción ante el anuncio y lanzó un duro comentario, dirigido a “alguien”.

“Creo que alguien va a dejar de ver DBEB (De boca en boca) una vez que empiece MQB” escribió. Posteriormente, enumeró las razones por las que ese “alguien” dejaría de ver el programa de farándula: “solo hay una original”, “nunca será la segunda más importante que la primera” y “el público sabe cuál es el papel de cada una”.

Aunque Bravo no mencionó nombres, de conocimiento público es que Morera estuvo casada con Mauricio Hoffmann, con quien procreó una hija. Además, actualmente existe un enfrentamiento judicial entre Bravo, Hoffmann y su actual pareja, Majo Ulate, por lo que en redes sociales se especula que el mensaje va dirigido hacia ella.

En 2023, la pareja demandó al influencer por presunta difamación. El proceso llegó a juicio, el cual fue pospuesto y se reanudaría en el 2026.

Randall Chiqui Brenes, cuarto participante del formato, fue quien informó de la participación de Morera. Lo hizo después de presentar algunas pistas a los conductores de De boca en boca.

Además de Brenes y Morera, la Miss Costa Rica Ivonne Cerdas, el comediante Daniel Montoya y la influencer Mariana Uriarte son los otros concursantes confirmados para Mira quién baila.