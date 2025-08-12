‘Mira quién baila’ reveló su panel de jueces: Conozca los nombres

El programa de baile Mira quién baila , de Teletica, confirmó este martes12 agosto a los jueces que evaluarán las presentaciones de los concursantes. Sin embargo, no hubo sorpresas: se repiten los mismos rostros de la temporada anterior.

LEA MÁS: Natalia Carvajal regresa a ‘Mira quién baila’ como presentadora

El jurado estará conformado nuevamente por el actor Mauricio Astorga y la artista salvadoreña radicada en Costa Rica, Isabel Guzmán, quien es bailarina, cantante y actriz. También integran el panel los españoles Isaac Rovira y Toni Costa, ambos destacados en el ámbito del baile.

Mira quién baila iniciará el próximo 7 de setiembre. La producción ya confirmó a cinco participantes: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes y Éricka Morera.