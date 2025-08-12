Viva

‘Mira quién baila’ reveló su panel de jueces: Conozca los nombres

El programa, que iniciará el 7 de setiembre, ya tiene cuatro concursantes confirmados

Por Fiorella Montoya

El programa de baile Mira quién baila, de Teletica, confirmó este martes12 agosto a los jueces que evaluarán las presentaciones de los concursantes. Sin embargo, no hubo sorpresas: se repiten los mismos rostros de la temporada anterior.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

