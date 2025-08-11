Viva

Natalia Carvajal regresa a ‘Mira quién baila’ como presentadora

El concurso de baile inicia el domingo 7 de setiembre

Por Jessica Rojas Ch.
Natalia Carvajal fue Miss Costa Rica 2018, también figuró como presentadora de la primera edición de 'Mira quién baila' y este 2025 regresará al elenco del programa de Teletica. (Archivo)







Natalia CarvajalMira quién bailaTeletica
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

