Natalia Carvajal regresa a ‘Mira quién baila’ como presentadora

Natalia Carvajal fue Miss Costa Rica 2018, también figuró como presentadora de la primera edición de 'Mira quién baila' y este 2025 regresará al elenco del programa de Teletica.

La belleza y el talento de Natalia Carvajal se suman una vez más al programa Mira quién baila, de Teletica, que iniciará transmisiones el domingo 7 de setiembre por la señal de Canal 7.

En un video que publicó el concurso de baile en su Instagram, se ve a Natalia compartiendo con el público cómo va el montaje del escenario del programa, para el cual ya están confirmados como participantes la reina de belleza Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020; el comediante Daniel Montoya, la influencer Mariana Uriarte y el exfutbolista Randall Chiqui Brenes.

“Cada vez estamos más cerca de Mira quién baila y quiero mostrarles lo que está pasando por aquí. Vean, ya está agarrando forma el escenario”, comentó Carvajal, Miss Costa Rica 2018, quien fue figura en la primera temporada del show.

Natalia se suma al elenco de la competencia junto con el experimentado periodista Édgar Silva.