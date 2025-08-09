Elías Alvarado, de Teletica, sorprende a sus seguidores con una inesperada noticia: ¿De qué se trata?

El querido corresponsal de Teletica, Elías Alvarado, compartió a través de sus redes sociales una noticia que, aunque lo tomó por sorpresa, sin duda lo emocionó a él y a sus miles de seguidores.

El periodista compartió una serie de imágenes en Facebook en las que explicó que en octubre se celebrará en la ciudad de New York el Desfile de la Hispanidad, evento que contará con la presencia de Costa Rica.

Elías Alvarado confirmó que Costa Rica será parte del Desfile de la Hispanidad, en Nueva York. (Facebook )

El país contará con la destacada participación de la banda de Zarcero y cinco grupos folclóricos que representarán lo mejor de la cultura tica.

Además de esta información, que sin duda es motivo de orgullo, Alvarado narró que fue nombrado “padrino” del desfile.

“Estoy profundamente agradecido por esta distinción, que asumo con mucha humildad y que me motiva aún más a seguir apoyando y promoviendo nuestras raíces”, expresó Elías.

Además, el comunicador finalizó la publicación con un cálido: ¡Nos vemos en Nueva York!