Elías Alvarado, de Teletica, sorprende a sus seguidores con una inesperada noticia: ¿De qué se trata?

El querido corresponsal de Teletica, Elías Alvarado, compartió a través de sus redes sociales una noticia que, aunque lo tomó por sorpresa, sin duda lo emocionó a él y a sus miles de seguidores.
El querido corresponsal de Teletica, Elías Alvarado, compartió a través de sus redes sociales una noticia que, aunque lo tomó por sorpresa, sin duda lo emocionó a él y a sus miles de seguidores.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.