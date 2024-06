Elías Alvarado no termina de recuperarse de accidente de tránsito: ‘El dolor persiste’

Un dolor incesante en la espalda y en el cuello acompaña a Elías Alvarado desde el pasado martes 9 de abril, cuando un vehículo se brincó un alto y golpeó su taxi dentro de un centro comercial en Nueva York, Estados Unidos.

Según narra el periodista de Telenoticias, producto del impacto, su cuerpo se sacudió de tal forma que hasta la fecha carga con las secuelas.

“Al estar amarrado al cinturón, todo mi cuerpo se estremeció. Cuando uno se ve en esa situación el cuerpo se pone como rígido y yo lo que hice fue que me agarré muy fuerte a la manivela, entonces me quedaron doliendo los hombros”, comentó.

“Me duelen al punto de que cuando estoy haciendo o alzando algo he tenido que soltarlo inmediatamente, porque siento un ardor muy fuerte; y lo otro es el cuello, que siempre lo ando como tenso, y el dolor en la espalda”, cuenta Elías.

Elías Alvarado es periodista de 'Telenoticias' desde el 2020, cuando informó de la pandemia desde Estados Unidos. (Cortesía Elías Alvarado)

Actualmente, el comunicador recibe terapias tres veces por semana y debe continuar así por varias semanas más, pues según le explicó la especialista, sus músculos están tensos y hay que relajarlos.

Además, el periodista detalló que recibe un tipo de terapia que es de frío y calor, la cual incluye un tipo de compresas especiales.

“El día del accidente yo fui a emergencias del hospital, me hicieron varios exámenes y en el momento no salió nada; sin embargo, pues el dolor persiste, entonces tuve que ver a un especialista que me refirió a terapia física. La terapeuta dice que es un proceso lento, porque no se puede hacer mayor cosa, porque hay que dejar que el músculo vuelva a su forma natural”, explica.

Pese a que el accidente ocurrió a inicios de abril, Elías comenzó a tomar terapia hasta el 17 de mayo, pues debió esperar hasta que el seguro le aprobara la cita con el especialista que lo valoró y que le pidió tomar terapia por seis semanas. Pasado ese tiempo, Elías debe volver para una nueva valoración.

“Gracias a Dios mi trabajo no requiere fuerza física, porque por eso estoy sobrellevando el dolor y puedo trabajar. Creo que el dolor es manejable gracias a las terapias y también a que he estado haciendo ejercicios que me ayudan a sobrellevar esta lesión que tengo. Vamos a ver que pasa después, porque si el dolor continúa me va a mandar otros exámenes”, dice.

Elías dice que desde que recibe terapia tiene que correr mucho, pues termina su jornada como taxista y se va de inmediato para el consultorio de la especialista. Luego debe prepararse par realizar sus pases en vivo en la edición de las 7 p. m. de Telenoticias.

La situación ha conllevado reducir su jornada como taxista, sin embargo, tiene claro que “primero es la salud”.

El vehículo de Elías Alvarado sufrió pérdida total tras el accidente de tránsito. (Cortesía)

Además, Elías está muy agradecido no solo de poder hacer lo que tanto le apasiona, sino de trabajar con un taxi nuevo, ese que pudo adquirir gracias a personas que le ayudaron de forma desinteresada. Recordemos que el taxi con el que comunicador sufrió el accidente fue declarado en pérdida total.

“Mucha gente me tendió la mano y si no fuera por eso yo no hubiera podido trabajar como taxista, porque sigo esperando el seguro, que ni siquiera ha visto mi carro. Entonces, gracias a que muchas personas se acercaron y me ayudaron, yo logré resolver lo de mi taxi. Y no le voy a mentir, sin ellos yo hubiera tenido que buscar de dónde saco, porque digamos, uno no tiene un ahorro para comprarse un carro por si se le choca”, afirma.

En resumen, tras el accidente, Elías decidió ir un paso a la vez y se encuentra positivo. Él espera que conforme pasen las semanas su dolor vaya desapareciendo y todo regrese a la normalidad.