Expareja de Mauricio Hoffmann es la nueva participante de ‘Mira quién baila’

Este martes 12 de agosto, durante la transmisión del programa De boca en boca, se reveló quién será la quinta participante del concurso de baile Mira quién baila.
Este martes 12 de agosto, durante la transmisión del programa De boca en boca, se reveló quién será la quinta participante del concurso de baile Mira quién baila.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.