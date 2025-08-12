Expareja de Mauricio Hoffmann es la nueva participante de ‘Mira quién baila’

Este martes 12 de agosto, durante la transmisión del programa De boca en boca, se reveló quién será la quinta participante del concurso de baile Mira quién baila.

La elegida es la periodista Éricka Morera, quien es la expareja del presentador Mauricio Hoffmann.

Fue Randall Chiqui Brenes quien dio la noticia en el espacio de Teletica, después de presentar algunas adivinanzas a los presentadores de De boca en boca.