Zoé, hija de Mauricio Hoffmann, conmovió con lo que hizo en la vela de su abuelo

Durante la vela de Nelson Hoffmann, realizada la noche de este 26 de junio en Tibás, conmovió especialmente la presencia de su nieta Zoé, hija de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera.

La niña de seis años se acercó varias veces al ataúd de “Pito”, como Morera reveló que le decía a don Nelson.

Desde la funeraria Shalom, en Tibás, la modelo nacional atendió al programa De boca en boca de Teletica y explicó cómo han manejado la noticia de la partida con su hija.

Ericka aseguró que ella y Mauricio conversaron con la menor y le explicaron lo que sucedió.

“Está asimilándolo. Es una niña todavía; tiene como emociones, como que lo cree y no lo cree. Pero bien, ahí le llega a hablar (al féretro), le dice que le va a ir muy bien en el cielo”, comentó.

Por otra parte, Morera afirmó, conmovida, que el deceso del productor y presentador televisivo es “durísimo” para ella, por el vínculo tan cercano que tenían.

“Fue una persona que amo mucho. Independientemente de nuestro divorcio y demás, siempre me brindó su cariño. Cada vez que me veía me abrazaba, me decía, con ese vocerón que tenía: ‘Hija linda, ¿cómo estás? Qué bien te veo, te quiero mucho’”, expresó.