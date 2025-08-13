Zoé, hija de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera, conmovió con su actitud ante el nuevo reto que afronta su madre

Ericka Morera, exesposa de Mauricio Hoffmann, fue confirmada como la quinta participante de 'Mira quién baila'.

Ericka Morera fue anunciada este 12 de agosto como participante de Mira quién baila (MQB), programa de Teletica que estrena su segunda temporada el próximo 7 de setiembre. La periodista mostró que, desde ya, cuenta con el apoyo de quien definió como “su mayor motivación”.

Morera compartió en sus redes sociales un video junto a Zoé, la hija suya que tiene en común con el presentador Mauricio Hoffmann, que generó ternura. En el clip se ve a la niña de seis años entusiasmada con el nuevo reto que afronta su madre.

LEA MÁS: Vea la reacción de Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en ‘Mira quién baila’ (hasta salió del set)

Al grito de “música, maestro”, la menor puso a bailar a Ericka al ritmo de salsa, merengue y hasta ballet. Luego de soltar los pasos, la quinta concursante de MQB se dirigió a sus seguidores para comentar cómo se siente al integrarse a la competencia de baile.

“Voy para Mira quién baila. Estoy muy emocionada y también estoy bastante ansiosa, pero sobre todo estoy muy contenta porque los retos para mí significan siempre crecer y evolucionar.

“Yo, como mujer, y mamá, siempre ando en busca de mi mejor versión; así que sé que este reto va a sacar lo mejor de mí”, expresó Morera, mientras Zoé se divertía haciendo gestos detrás.

Ericka Morera participará en 'Mira quién baila' y mostró el entusiasmo de su hija Zoé

La publicación se llenó de reacciones positivas, las cuales, en su mayoría, destacaban la tierna participación de la niña.

“Qué linda Zoé”. “Esa es una hija muy orgullosa y feliz de su mami”. “No puse nada de atención por estar viendo las caritas de Zoé... Muchos éxitos”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, la producción de Teletica Formatos ha hecho oficial que Morera competirá contra la Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas; el comediante Daniel Montoya; la influencer Mariana Uriarte y el exfutbolista Randall Chiqui Brenes.