Exchica de ‘A todo dar’ enfrentó a Atim Roper en vivo y lo hizo pasar un incómodo momento; vea lo que pasó

Catalina Rivera fue invitada al programa ‘Vis10n’, donde habló de su vida personal y una situación que involucró al exjugador y presentador del programa

Por Fiorella Montoya

Durante el programa Vis10n de este miércoles 6 de agosto, cuyos presentadores son Atim Roper y Andrey Campos, la invitada fue la ex A todo dar, Catalina Rivera. Todo transcurría con la normalidad, hasta que en plena transmisión en vivo la ex A Todo Dar reveló una situación que incomodó a Roper.








Catalina Rivera A todo dar Atim Roper VIS10N
