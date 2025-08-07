Exchica de ‘A todo dar’ enfrentó a Atim Roper en vivo y lo hizo pasar un incómodo momento; vea lo que pasó

Durante el programa Vis10n de este miércoles 6 de agosto, cuyos presentadores son Atim Roper y Andrey Campos , la invitada fue la ex A todo dar, Catalina Rivera. Todo transcurría con la normalidad, hasta que en plena transmisión en vivo la ex A Todo Dar reveló una situación que incomodó a Roper.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Rivera si en algún momento sostuvo una relación sentimental con un futbolista.

Rivera respondió: “Para efectos de todo el mundo, yo no solo me había comido a Try (Bennett), sino que casi a la mitad del Deportivo Saprissa. Me vincularon con un montón de gente. Incluso hubo quienes aseguraron que anduvieron conmigo, incluyendo al señor que está sentado a la par suya, que decía que él había ‘comido’ conmigo”, expresó mientras señalaba a Roper.

Catalina Rivera, ex 'A todo dar', afirmó que Atim Roper decía que ambos salían y se veían a escondidas. Roper negó los dichos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Aquí públicamente se lo tiro”, dijo entre risas Rivera. Mientras tanto, Roper respondió que la invitada “estaba jodiendo”, con una risa nerviosa.

“Velo, hasta verde se puso... no estoy jodiendo”, continuó diciendo la expresentadora.

El exfutbolista negó esa versión. Afirmó que lo tomaba por sorpresa y que ambos se conocían desde hace años. Contó que salían y vacilaban.

Rivera le contestó que, según su versión, en ese momento Roper decía que salían juntos y que se veían a escondidas. Afirmó que él aseguraba que ella lo negaba y que no quería que nadie se diera cuenta.

Andrey Campos solo se reía. No logró intervenir. Sin embargo, Roper intentó aclarar lo sucedido.

“Nunca. De mi parte, no. Yo estoy casado y jamás iba a decir algo así. No sé quién se lo dijo. Eso nunca salió de mi boca. Jamás lo voy a decir tampoco, porque tengo una hija y no me gustaría que alguien dijera algo así. Soy muy cuidadoso”, expresó con tono más serio.

Rivera comentó que siempre deseó la oportunidad de poder ventilar lo que había sucedido y confrontarlo.

El exjugador continuó negando la situación y el tema finalizó ahí.