Alonso Solís dice estar decepcionado de Atim Roper y Andrey Campos: ‘Los consideraba amigos’

Alonso Solís realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que manifestó su molestia y decepción con Atim Roper y Andrey Campos, sus socios y compañeros del programa Vis10n.

Esto porque, según el Mariachi, ambos exjugadores no se refirieron en el programa de este 10 de junio a lo publicado por La Nación este martes, referente a los más de ¢28 millones que adeuda a Hacienda la sociedad anónima que fundaron los tres.

“Estoy un poco decepcionado porque pensé que hoy en el programa iban a hablar un poquito, porque solo ensuciaron mi nombre y no lo hablaron. Pero bueno, no pasa nada. Hay que ser bueno en esta vida y no solo parecer o decirlo, sino que serlo”, declaró tajante Solís.

Alonso Solís se refirió a la deuda de 'Vis10n' con Hacienda

Por otra parte, el ícono saprissista dejó ver su desacuerdo con la respuesta que dio Atim Roper a este medio, en la que, entre otras cosas, desmintió que Solís estuviera desinscrito de la sociedad anónima LA VISION DEL DIEZ SOCIEDAD ANONIMA.

“Roper dijo algunas cosas también, que uno dice: ‘Bueno, mejor no hablo porque me caliento’”, comentó durante el video en vivo.

Posteriormente, hizo las declaraciones más fuertes en las que los acusó de hacerse de la vista gorda, cuando únicamente su nombre se vio manchado. También, dio a entender que su amistad quedó en entredicho.

“Es muy fácil nada más hacerse, como decimos, el maje y no me gustó eso. Lo digo de frente y ellos lo saben, pero no me han escrito, no me han mandado un mensaje, no me han llamado. Me parece una falta de respeto porque los considero amigos... o los consideraba amigos”, sentenció.