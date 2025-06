Alonso Solís cambia su versión sobre deuda de ‘Vis10n’ con Hacienda; esto fue lo que dijo

La sociedad anónima LA VISION DEL DIEZ SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-757006, bajo la que Alonso Solís, Atim Roper y Andrey Campos han administrado el programa Vis10n, tiene una deuda de ¢28.408.518 con el Ministerio de Hacienda.

Sobre este tema, el pasado 4 de junio, el exfutbolista dijo a La Nación que desconocía la morosidad de la sociedad anónima. “Yo no tengo la menor idea de cómo está Vis10n, de si está, si debe o no debe”, declaró.

Sin embargo, este 10 de junio, cambió su versión. En entrevista con La Teja, el Mariachi reconoció que la deuda era algo ya sabido por los tres integrantes.

“Sinceramente, sí, hay una deuda que los tres tenemos, que los tres sabíamos y que hemos hablado para llegar a un acuerdo, un arreglo de pago”, comentó el también cantante a La Teja.

Entre otras declaraciones que se contraponen, el exvolante también le había dicho a La Nación que no le correspondía referirse al tema, porque desde hace dos meses no tenía “nada que ver” con la sociedad. No obstante, ahora habla de una responsabilidad compartida sobre la mora tributaria.

“La responsabilidad no es solo de Alonso Solís con la deuda, sino de los tres. Los tres le debemos a Hacienda, pues en pandemia fue fuerte, fue duro para nosotros; tuvimos muchos problemas y, obviamente, pasaron cosas que fueron difíciles, pero no hay ni la intención de salir corriendo, sino de llegar más bien a un acuerdo, pagar la deuda y punto”, agregó.

El 4 de junio, Solís también aseguró a este medio que llevaba dos meses desligado de Vis10n y que su abogado se había encargado de tramitar su desinscripción de la sociedad anónima; hecho que Atim Roper desmintió.

No obstante, en sus declaraciones a La Teja, Solís comentó que, tras su salida del programa, le cedió sus dividendos a Roper y Campos; pero no mencionó estar desinscrito oficialmente, como sí lo aseveró a La Nación.

“Le voy a explicar algo, Vis10n ha sido una bendición, ha sido muy buena, y yo renuncié a mi parte, yo no estoy recibiendo dividendos de absolutamente nada de Vis10n, y de ahí, obviamente ellos pueden sacar para pagar y honrar la deuda”, aseguró Solís a La Teja.

“Les dije: ‘déjense todo’. Y le voy a decir algo, es difícil que alguien haga eso. Es difícil que alguien que funda algo o que es parte, o sea, parte importante de un proyecto, diga, ‘bueno, me hago a un lado y déjense todas las cosas’, yo lo hice así porque es mi manera de ser”, añadió.