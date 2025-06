Alonso Solís dejó ‘Vis10n’, pero la sociedad del programa quedó con millonaria deuda en Hacienda

Hace un mes, Alonso Solís anunció que dejaba Vis10n, el programa que fundó en el 2017 junto a los también exfutbolistas Atim Roper y Andrey Campos. Con su salida, el espacio no solo quedó con un conductor menos, sino también con una millonaria deuda con el Ministerio de Hacienda.

Solís, Roper y Campos constituyeron la sociedad anónima LA VISION DEL DIEZ SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-757006, bajo la cual han administrado el programa que se transmite por TDMás y en la que el ícono del Saprissa figuró como tesorero.

Esta sociedad, según datos del sistema en línea de Consulta de Situación Tributaria de Hacienda, adeudaba ¢28.408.518 al 9 de junio. El monto corresponde a 67 cobros (el de mayor antigüedad data de diciembre de 2019) por los rubros de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y timbres de Educación y Cultura.

Del total de estos montos, 47 se encuentran en instancia de cobro judicial y suman ¢25.210.774. Los 20 restantes, que suman ¢3.197.744, obedecen a cobros administrativos regulares.

La Nación consultó al Ministerio de Hacienda por la vigencia de estos datos el pasado 4 de junio. Sin embargo, al cierre de la publicación, el ente gubernamental no había emitido su respuesta.

Cabe destacar que el sistema en línea de Hacienda aún los muestra como válidos y aclara que “los montos publicados de cada deuda corresponden únicamente al monto principal de la deuda al momento de la consulta, sin los intereses ni la morosidad”.

Respuesta de Alonso Solís y Atim Roper

El programa 'Vis10n' se ganó rápidamente el cariño del público, por el carisma de sus presentadores y las curiosas anécdotas que aportan ellos y sus invitados especiales. (Eyleen Vargas)

Ante consulta de La Nación, el pasado 4 de junio, el Mariachi afirmó que está desvinculado de la sociedad desde hace dos meses y que, aunque no se refleje en el sistema en línea del Ministerio de Hacienda, su abogado ya se encargó de desinscribirlo. Solís no aportó documentos que validen su afirmación, aunque se le solicitaron.

De acuerdo con Solís, su separación del programa no tiene relación con la deuda. Según él, se dio porque al trabajar como asistente técnico de Wálter Centeno en el Santos de Guápiles, se “encariñó” de nuevo con el fútbol.

De hecho, hace un mes atendió a este medio, y Solís detalló que entre sus proyectos de vida está prepararse en temas de dirección técnica con el Club de Fútbol Pachuca, de México.

Actualmente, Solís sigue fungiendo como asistente técnico de Wálter Centeno en el Santos de Guápiles.

“Voy a estar más de lleno en el fútbol. Con Vis10n era cortar el día”, explicó. La idea es viajar a México entre junio y julio; sin embargo, como el club Pachuca participará en el Mundial de Clubes, el viaje del tico a tierras aztecas aún no está definido.

Además, Alonso Solís dijo que no tiene idea de “qué debe o no debe” la sociedad que constituye legalmente a Vis10n. Le bajó el tono a la deuda, argumentando que él conoce de otras empresas “muy famosas” que están morosas por montos diez y hasta 20 veces mayores.

Atim Roper Davis, presidente de la sociedad anónima que cobija a 'Vis10n', manifestó su compromiso con saldar la deuda y seguir adelante con el programa. (Archivo)

No obstante, Atim Roper, presidente de la S.A., negó lo asegurado por Solís sobre su salida de la sociedad. El mismo 4 de junio, aseguró estar “100% seguro de que ese movimiento (la desinscripción del exdelantero morado) no se ha hecho”. También admitió que, en efecto, arrastran una deuda desde hace unos años.

“Fue un mal manejo administrativo que tuvimos, que a final de cuentas se hizo una bola de nieve. Ya estamos en el proceso del arreglo de pago. El interés de nosotros es saldar la cuenta, obviamente. Ya nos asesoramos y estamos en todo ese proceso que es normal cuando usted tiene alguna deuda”, comentó el exjugador de 46 años.

Por otra parte, Roper aseveró que la responsabilidad de la mora es compartida entre los tres; pero que ese tema lo manejarán internamente como grupo.

“Todos estábamos conscientes, no hay ninguno que no supiera que lo manejamos mal. Fue una mala administración de la cual todos nos vamos a hacer responsables. Claro, por lo menos los dos que estamos en este momento, Andrey y yo, que somos los que estamos haciendo frente a la deuda. Esperamos que Vis10n siga por mucho tiempo”, declaró.

“Esperamos que no se nos cierren las puertas y, más bien, es el momento que uno necesita de la ayuda de patrocinadores, porque entre más patrocinadores más podemos generar, y así poder cerrar la deuda”, añadió.

Alonso Solís aparece como tesorero de la sociedad anónima de 'Vis10n' en el sitio web del Registro Nacional. (Captura del sitio web del Registro Nacional)

Roper reveló que se ha apersonado varias veces en oficinas de Hacienda y que ahora cuentan con un asesor financiero, porque tanto él como Campos están decididos a que el programa y la sociedad continúen, y están comprometidos con honrar la deuda.

“El programa es la herramienta que vamos a utilizar para poder solventar eso, porque ninguno de nosotros es inversionista, multimillonario, ni andamos en cosas chuecas. Entonces, al cerrar el programa, más bien quedaríamos debiendo y no tendríamos cómo seguir adelante”, expresó Atim.

“Es muy fácil cerrar el negocio, irse y disolver la sociedad. Pero no, no es mi estilo, ni me ha pasado por la mente. Ahora, más bien es trabajar el doble para poder salir de esto, ahora ya con una buena administración”, agregó.

Finalmente, toma esta situación como una oportunidad para instar a otros a asesorarse profesionalmente, para así lograr administrar de la mejor manera sus negocios y evitar caer en una complicación de este tipo.

Desde el pasado 2 de junio, La Nación intentó obtener la versión de Andrey Campos, pero no contestó llamadas ni mensajes de WhatsApp.