Kevin Jiménez habló tras dejar TDMás y reveló el ambicioso proyecto que le espera: ‘Es más de lo que soñé’

Kevin Jiménez, destacado periodista deportivo, dejó de trabajar con TDMás, canal perteneciente a Teletica. El hombre de las primicias “bomba” se desvinculó de la empresa hace unas semanas, luego de haber sido contratado en mayo de 2023.

Jiménez habló en exclusiva con La Nación sobre su desvinculación, que afirma fue un acuerdo entre ambas partes. En primera instancia, el comunicador recalcó lo agradecido que se encuentra con Televisora de Costa Rica.

“Casi que toda mi carrera he trabajado en redes sociales, hice mi carrera ahí, digamos. Y este paso por TDMás creo que fue un paso adelante, me gustó mucho porque la empresa es sumamente grande y sumamente respetada. Pero yo creo que mi charco está en mis redes sociales”, declaró.

Kevin Jiménez tendrá un nuevo proyecto personal

Además, el periodista de 25 años, fiel a su estilo, soltó un ‘bombazo’, solo que en esta ocasión referente a su futuro. Se trata de la apertura de su canal de Youtube, del que en los próximos días dará más detalles.

“Gracias a Dios, a todos los seguidores que han sido fieles y a las marcas que confían en mi trabajo, vamos a iniciar con todo este próximo lunes. Vamos a tener panelistas de mucha calidad que vamos a anunciar próximamente. Va a ser un formato muy informativo, con muy poca polémica, donde la gente va a poder interactuar, donde va a poder estar con nosotros”, explicó Jiménez.

“Pero sobre todo va a ser muy informativo. La gente cada día que se conecte va a salir empapada del fútbol”, sentenció.

Finalmente, el comunicador oriundo de San Sebastián, San José, aseguró estar entusiasmado por su nuevo proyecto y dice que asume esta nueva etapa apuntando a lo más alto.

“Estoy agradecido con Dios, por todo lo que me ha dado a mi edad, creo que es más de lo que yo soñé. Dios me ha dado algo que son las ganas de trabajar y de esforzarme. Le puedo decir a la gente que me voy a esforzar cada día para tener las mejores noticias. Se vienen tiempos donde el apoyo de la gente es fundamental, siempre lo ha sido, pero ahora mucho más”, comentó.

“Siempre he trabajado solo, obviamente con mucha ayuda, pero ya tener un equipo de trabajo y todo eso va a ser un nuevo reto. Siempre tengo el pensamiento de trascender y trabajar por ser el mejor”, concluyó.