¡Bombazo! Kevin Jiménez revela cómo obtiene sus primicias deportivas y responde a sus críticos

“¡Mae, mae, lo publicó Kevin Jiménez!”... es la frase que, muy probablemente, todo seguidor del fútbol costarricense y uno que otro periodista ha dicho en los últimos años.

El Jiménez que protagoniza la frase es un joven de tan solo 25 años, uno que, sin hacer mucha bulla, se lanzó a la ofensiva por medio de las redes sociales e invadió la cancha del periodismo deportivo. Con el tiempo, se ha vuelto todo un referente de los llamados ‘fichajes bomba’, ganándose muchos fans y uno que otro detractor.

Las redes sociales son, sin duda, el principal medio de trabajo para el periodista, quien orgulloso menciona que es oriundo de Colonia Kennedy, Florida Sur, en Hatillo. Ahora vive en Alajuelita y, desde allí, valiéndose de su computadora y sus contactos de privilegio, maneja sus redes sociales, unas en las que contabiliza más de 44.800 seguidores en X, 189.000 en Facebook y 72.000 en Instagram.

Sus ‘exclusivas’ son los pilares que sostienen su fama. Es algo así como un Fabrizio Romano, pero a lo tico.

“Ese es mi objetivo. Cuando yo posteo algo, es porque ya pasó o va a pasar, y lo tengo confirmado”, afirmó en entrevista con La Nación.

Kevin Josué Jiménez Mora es su nombre completo. Confiesa que, aunque creció en un barrio difícil, siempre fue muy centrado gracias a sus padres, quienes no lo dejaban salir mucho en un esfuerzo por protegerlo.

“Siempre fui un niño calmado. Soy hijo único, entonces mis papás siempre trataban de darme lo mejor, y estoy agradecido por eso”, mencionó el joven, quien se confiesa como “mejenguero bravo”, pues dice que podría jugar todos los días. Eso sí, asegura que nunca pensó en ser futbolista profesional.

Kevin Jiménez acompañó a la selección de Costa Rica en todos sus partidos durante el último año. En esta fotografía se le ve en el estadio Inter&Co, del Orlando City. (Cortesía: Kevin Jiménez /Cortesía: Kevin Jiménez)

A pesar de ello, cuando era niño, Jiménez pasó por las filas del Orión y estuvo en una escuela de fútbol de Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, no fue eso lo que le encendió su pasión por el deporte.

“Fue la tele. Me acuerdo que, cuando era pequeño, mi papá llegaba del trabajo y yo le hacía un repaso de todo lo que veía en ESPN. Hablamos de cuando tenía 7 u 8 años. Usualmente, un niño ve otro tipo de cosas, y yo estaba viviendo ESPN, SportsCenter o lo que había en ese momento”, explicó.

Así creció y se convirtió en el periodista que es hoy. Incluso, tiene una licenciatura con énfasis en producción audiovisual, lo que le dio más insumos para desarrollarse en redes sociales y le ayudó a dar el salto a la televisión nacional.

Kevin reparte su tiempo entre su trabajo propio y TD Más, donde colabora en el manejo de sus redes sociales, la creación de contenido y la realización de un programa. Este fue un punto de inflexión importante en su vida. “Estoy muy agradecido con personas como René Picado, Gabriel Chacón y el canal por la oportunidad de estar en la empresa”, señaló.

Con un estilo característico, el joven comunicador se define como una persona tranquila. Aunque no maneja un perfil bajo en internet, sí lo hace en su vida privada, donde se olvida de los fichajes y se convierte en padre y esposo.

La vida en familia de Kevin Jiménez

“Estoy casado desde diciembre de 2020 y mi hijo (Benjamín) tiene cuatro años. Conozco a mi esposa, Valeria, desde que estábamos en sétimo año del colegio. Luego nos hicimos novios”.

Kevin Jiménez junto a su hijo Benjamín, de 4 años. Al pequeño le gusta mucho el fútbol y ambos juegan de vez en cuando. (Cortesía: Kevin Jiménez/Cortesía: Kevin Jiménez)

Su ahora esposa quedó embarazada antes de la boda, justo en el inicio del despegue de su carrera en redes sociales. Kevin describe esta situación como difícil, pues tuvo que hacer otro tipo de trabajos en simultáneo para poder cubrir sus gastos.

“Trabajé con mi papá en remodelaciones, en el Hospital San Juan de Dios como oficinista y como freelance de periodismo, en roles como camarógrafo y colaborador en la Federación de Natación. Eran trabajos que no requerían los focos que pueda dar el fútbol”, explicó el comunicador, quien no imaginó que, de un pronto a otro, su vida iba a cambiar tanto.

Un día, el providencial encuentro entre él y un conocido narrador de fútbol, le marcó otro rumbo a su destino, uno que lo llevó al polémico mundo de las redes sociales y las primicias deportivas. En entrevista con La Nación, Kevin narró cómo fueron sus inicios y despejó algunos rumores y críticas en torno a su labor.

- ¿Cómo inició su carrera?

Un compañero mío de la universidad, Francisco León, es sobrino de Daniel Quirós (narrador de Teletica Deportes y FUTTV). Nos hicimos amigos sin que yo supiera que era su tío. Un día, me comentó que participaba en el programa de radio de Daniel para foguearse. Entonces, yo le dije que si él quería podía manejarles las redes sociales del programa.

“Así empecé, y las cuentas se dispararon. Tenían unos 5.000 seguidores y comenzaron a subir. Daniel me llamó, me felicitó y me invitó al programa de radio. Estuve con él unos tres años. Lo considero mi papá periodístico. En un momento dado, quise hacer algo propio, así que abrí mis redes con mi nombre. A la gente le gustó mi contenido”.

Kevin Jiménez tiene cuatro años de casado con su esposa Valeria Matamoros Araya, a quien conoce desde su época en el Liceo Luis Dobles Segreda. Ellos son padres de Benjamin Jiménez Matamoros, los tres comparten vacaciones y tiempo en familia a menudo. (Cortesía: Kevin Jiménez/Cortesía: Kevin Jiménez)

- ¿Cómo llegó el tema de las primicias?

Tengo un amigo, Sebas, que me molesta con ese tema. Él me ayudó con la página y me decía: ‘Mae, qué loco, antes le daba miedo tirar noticias y ahora vea’. Es que sí, me daba miedo por temor a equivocarme o dar una información incorrecta”.

“La primera gran bomba que publiqué me hizo sentir que esto era demasiado emocionante. Fue cuando Marcel Hernández pasó de Liga Deportiva Alajuelense a Cartaginés. Era un fichaje bomba. Un contacto me dijo: ‘Mae, le tengo esta, tírela’. En ese momento era más precavido, pero la publiqué. Se confirmó y pensé: ‘Esto es lo mío’. Desde ahí, empecé a sacar noticias. Ya llevo tres o cuatro años en esto”.

- ¿De dónde saca las primicias?

Yo creo que es la confianza y el trabajo que uno ha generado. Yo me dedico a informar y no a criticar. Yo hago contactos y les hago saber que nunca nadie va a saber con quién hablo, y así fuentes mías se han convertido en mis amigos. En mis contactos de Whatsapp tengo fuentes en los mensajes frecuentes, con algunos hablo más que con mi pareja, o mis papás”.

“Hay gente que dice que los periodistas no deben hacerse amigos de los protagonistas, pero yo aprendí a entender la industria del fútbol, y esta es una industria donde no hay que hacer amigos, pero tampoco se puede tener enemigos. Si usted anda en lo suyo, las puertas siempre van a seguir abiertas”.

- ¿Le pagan por revelar información? En el medio se rumora sobre este tema.

No, ojalá fuera cierto —dijo entre risas—.

“La verdad yo, obviamente, tengo contactos, porque yo no me imagino las noticias y aparecen por ahí por arte de magia, tengo que sacarlas de algún lugar. Pero que haya algún pago de por medio es rotundamente falso. Lo que pasa es que la gente habla, porque no sé si haya existido algún periodista con tanta veracidad y tantas primicias a la vez. Quizá otros sacaban una o dos primicias, o una por mercado, y no todas o la gran mayoría como yo, entonces quizá por ahí venga esa afirmación. Qué suelten, qué suelten (la plata), porque les doy mucha viralidad -dice entre risas-”.

- ¿Ha tenido algún problema con la revelación de información?

Cuando subí los chats de los árbitros, todo el mundo hablaba de eso. Yo estaba seguro de lo que hice, pero quizá me hubiera evitado esa bronca y la hubiera dejado pasar. En otra ocasión publiqué que Santos había llamado a Geiner Segura para ofrecerle el equipo y que él dijo que no. En ese momento, Randall Row aún era el técnico. El presidente de Santos, que ahora es vicepresidente, me llamó para ofenderme. Yo le respondí y tuvimos un encontronazo por teléfono. Le dije: ‘Si usted cree que es mentira, publique que es mentira, pero yo sé que es cierto’”.

“Pusieron un pantallazo diciendo que era falso y Geiner también lo negó. Mi fuente en Santos era impecable. Hace poco, le pregunté a Geiner Segura por qué lo desmintió y me dijo: ‘Tuve que hacerlo porque me mandaron a ponerlo’. Esa fue la única vez que supuestamente me equivoqué, pero, en realidad, no me equivoqué”.

- ¿Se imaginó que el fútbol le cambiaría la vida?

Si hace cinco años alguien me hubiera dicho que estaría en esta posición, tal vez lo hubiera visto como una ilusión o un sueño, algo poco realista. Meterse en un mundo lleno de periodistas y medios no es fácil. Yo me hice conocido sin estar en ningún medio tradicional. Esa es una parte que los jóvenes debemos entender. Ahora hay más apertura para darnos a conocer y marcar un precedente en el periodismo nacional.

“Creo que, sobre todo para los jóvenes, no importa la edad que uno tenga. Si se hacen las cosas bien y con respeto, no hay por qué pisotear a nadie. Algunos periodistas me han atacado, pero ni les doy importancia. Uno debe enfocarse en su trabajo y en su estilo”.