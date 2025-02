Randall Vargas reveló detalles inéditos de su trayectoria en la TV tica y su paso por VM Latino

Quizá usted asocie a Randall Vargas con las transmisiones deportivas; o quizá, la primer imagen que le llegue a la mente al oír su nombre sea la de él en esmoquin presentando Dancing with the Stars. Sí, ambas facetas forman parte de su carrera profesional; pero su trayectoria guarda otras páginas igual de interesantes, que comenzaron a escribirse hace 35 años.

En 1990 Radio Fabulosa tenía una dinámica en que los oyentes solicitaban una canción y debían presentarla, como si fueran los locutores. Randall Vargas llamó, lo pasaron al aire, se envalentonó, sacó su mejor voz del pecho y presentó El ruido de fondo de Miguel Ríos.

Mientras todavía sonaba aquel éxito ochentoso, el programador de Fabulosa llamó a Salazar, sorprendido por el talento demostrado. En horas de la tarde, el locutor ya se encontraba en las instalaciones de la radio y, al lunes siguiente, ya trabajaba en ese programa.

A partir de ahí empezó su carrera en medios de comunicación y comenzó su andanza en cabinas de radio como Stereo Continental, 103 y en la emisora de Grupo Nación. Una vez sintió que la música del “top 40″ no lo representaba, decidió alejarse de los programas musicales y en 2002 dio inicio a su etapa como reportero deportivo en Repretel Canal 6.

Pero esta no fue su primera experiencia televisiva, porque aunque la mayoría no lo sabe, él fue parte del grupo inicial de VM Latino, canal musical que revolucionó la televisión tica. Según cuenta, en aquel momento Tony Bertarioni y Jorge González, quienes trabajaban junto a él en 103 FM, afrontaban el cierre de TVA.

“Un día hablando en 103 decidimos ir a buscar a Paul André porque Canal 2 estaba por cerrar. Jorge González lo conocía. Entonces fuimos a su oficina, en donde todavía era Canal 2, y le dijimos que nos diera la frecuencia de canal 29. Entre Tony, Jorge González y yo hicimos VM Latino, lo que es VM Latino, empezando de nada, porque no había un canal de música”, relató Vargas.

Randall Vargas fue presentador de ‘Dancing with the Stars’, de Teletica en 2017. En aquella temporada, únicamente se ausentó a la semifinal debido a que sufrió una trombosis cerebral.

Allí se mantuvo los primeros 2 años del canal, hasta su llegada a Repretel, donde llegó a ser director de la sección deportiva. En 2013 fue despedido y salió lleno de dudas, que pronto convirtió en ganas de reinventarse.

En aquel momento ya tenía una década de lidiar con sus tres padecimientos crónicos, que, asegura, se manifiestan por “oleadas”. Sin embargo, el adverso panorama no lo hizo agachar la cabeza y, al contrario, llegó a Teletica con un proyecto que hoy es de los más importantes de la empresa.

Randall Vargas habla sobre su salud

Muchas personas suelen ligarlo con Teletica Deportes, sin embargo, nunca pasó por canal 7 como trabajador de planta (únicamente presentó los formatos Miss Costa Rica y Dancing With the Stars); en realidad su llegada fue para crear y dirigir TDMás.

“A veces la gente dice: ‘Man, es que vos sos del 7′. No, no, yo trabajo en TDMás, yo soy muy celoso y muy respetuoso de eso. Yo trabajo en TDmás, que hoy día pertenece, sí, a la sombrilla de Televisora de Costa Rica, estamos de acuerdo, pero en pantalla del 7 he hecho un par de cosas muy especiales, que es cuando formato de canal 7 me pide prestado”, comentó.

Randall Vargas abrió el programa ‘Rock N’ Wine en TDMás 2 en 2020, durante la pandemia por covid-19. Actualmente, el espacio sigue al aire. Foto: Randall Vargas para LN

De acuerdo con el locutor, la idea de crear TDMás en alianza con Cabletica fue para maximizar los recursos técnicos con los que cuenta Teletica para las transmisiones deportivas. Él reconoce que lo que llevó al canal a ser el fenómeno que es ahora fue la visión de René Picado.

Como parte de TDMás ha podido desarrollar Rock and Wine (programa nacido en pandemia), que es un proyecto muy personal, grabado desde su casa, en el que descorcha algún vino de su nutrido bar y da recomendaciones musicales.

“Me define mucho. Yo no miento, cuando vos estás en mi casa, así como me ves en Rock and Wine, soy tal cual y me expreso en esa forma. Si ves una transmisión mía en deportes, es esa misma persona que está ahí. A nivel de abrirme tal cual, ahí (en el programa) revelo mis gustos”, comentó.

“La gente aprendió a conocerme en esa forma y creo lo valora. Tengo la gran libertad de contarle a la gente, porque lo que cuento son historias, qué es lo que me gusta y por qué me gusta”, finalizó.