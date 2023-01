Randall Vargas fue operado de la rodilla luego de percance en Qatar: ‘estoy optimista’

Hay dos características evidentes cuando Randall Vargas habla: la potencia y serenidad de su voz. El presentador y periodista es una persona optimista y eso queda clarísimo con cada una de sus palabras. Al presentador de Dancing With the Stars, de Teletica, le operaron la rodilla derecha hace pocos días y ya está pensando en subirse a su bicicleta.

El viernes 6 de enero, el director de TD+ entró al quirófano luego de sufrir un percance en el Mundial de Qatar, acontecimiento que si bien terminó siendo de cuidado, no empañó la gran experiencia que fue la cobertura mundialista para Vargas.

El presentador, quien en marzo celebrará sus 50 años, contó que todo pasó mientras estaba en una actividad con los colegas de Teletica, el viernes 16 de diciembre, antes de la final.

Randall Vargas inició su proceso de recuperación luego de que lo operaran de su rodilla derecha tras resbalarse mientras estaba en Qatar. Foto: Randall Vargas para LN

“El pequeño gran percance se dio por un resbalón, se me dobló la pierna y se fueron los dos ligamentos cruzados y hubo daño en el ligamento colateral y en los meniscos. Me atendieron muy bien allá (en Qatar). El INS coordinó todo allá, pero el daño era más serio. Volví a retomar el caso aquí porque era motivo de operación”, comentó Vargas.

El comunicador cuenta que al regreso, tras el final del Mundial, continuó cubriendo y realizando el programa especial que ofreció TD+. Eso fue un poco complejo para él, sin embargo, de su boca no sale queja.

Ya estando en Costa Rica, Randall acudió a consejo médico pensando qué sería lo mejor para su caso, pues recuerda que en 1996 le operaron la rodilla izquierda por una ruptura de ligamento y el dolor fue muchísimo. Esta vez se sintió más optimista.

El ortopedista Érick Solano le dijo que a su edad y con todo lo que hace y le falta por hacer, el procedimiento sería bueno: le transmitió optimismo con respecto a la cirugía en la que le reemplazarían los ligamentos. Por ello, el viernes 6 de enero, Vargas fue operado de su rodilla derecha y todo resultó bien. Él manifestó su gratitud con el especialista.

Este lunes 9, tres días después, recibió la primera terapia. Además de acercarlo a su objetivo, el estar bien lo más pronto posible, la sesión con el fisioterapeuta fue más que especial porque el profesional encargado es un querido amigo.

Se trata de Sergio Saldaña, con quien coincidió cuando trabajó en comunicación para el Deportivo Saprissa y el cuerpo técnico de la Selección Nacional.

Este 9 de enero Randall Vargas recibió su primera sesión de fisioterapia. Se siente optimista y sobre todo confiado, pues está en manos de Sergio Saldaña, quien fue su compañero de trabajo. Foto: Randall Vargas para LN

¿Qué viene para Randall? Copiado!

Vargas comentó que en ocho días le retiran las suturas y considera que su proceso de recuperación será rápido. De momento, está incapacitado por dos semanas y como parte del tratamiento utiliza una maquinita que además de compresionar la zona, le aplica frío.

“Uno se va poniendo objetivos. En marzo cumplo 50 y quiero llegar de la mejor forma posible. El 12 de febrero es el Gran Fondo de Andrey Amador y quiero hacerlo. Mi gran sueño es estar listo para eso”, detalló Vargas, quien práctica ciclismo y golf.

Él confía en en que estas primeras dos semanas, que son claves, todo salga de la mejor manera. De momento, el presentador de Dancing with the Stars recibirá terapia a diario.

“El día de la operación hicimos una ronda de ejercicios. No me he dejado de mover”, comentó.

Antes de subirse a la bicicleta, Randall tiene una meta más cercana y es poder narrar la Copa del Café el próximo 23 de enero. Espera que su pierna no esté tan inflamada, de todos modos, su plan es llevar la máquina al canal y poder hacer lo que tanto le apasiona.

Un buen momento Copiado!

Aparte de la operación de su pierna, Randall cuenta que él y su familia están muy bien. Como es conocido, el periodista padece una enfermedad mixta del tejido conectivo que agrupa cuatro padecimientos: Lupus, artritis, esclerosis sistémica progresiva y el síndrome antifosfolípidos (este le provocó una trombosis cerebral a finales del 2017); pero ninguna ha impedido que haga su vida con normalidad.

Prueba de esto fue la reciente cobertura del Mundial de Qatar 2022.

“En algún momento nos preocupaba el viaje tan largo, sobre todo por el síndrome, pero me fui bien anticoagulado para que no se generara un problema como la trombosis.

“Allá la pasé bien, aún con la responsabilidad y el cansancio que exigían dos horarios (trabajar en la cobertura en Qatar y luego informar para Costa Rica), disfruté y no tuve inconvenientes. Ahorita estoy muy bien y en buenas manos”, confió optimista como siempre.