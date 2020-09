—A veces se ponen medio complicados. Pero bien. Trato de no hacerle mucho caso a dolores y cosas. Trato de llevar la vida lo más relajada posible dentro de lo que cabe. Y ponerme mis propios desafíos, llevar vida normal con la familia, andar en bici, la he agarrado más fuerte con el golf. Todas esas cosas me hacen sentir más vivo que nunca.