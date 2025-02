Randall Salazar: la lección detrás de su despido de Teletica y su renacer en ¡Opa!

El periodista y presentador Randall Salazar camina por el mundo con tranquilidad. Sabe que a su paso ha cosechado muchos éxitos en su carrera y que ha descubierto muchas facetas suyas que hoy lo hacen sentir más que orgulloso.

Sin buscarlo, cuatro meses después de haber sido despedido de Teletica -canal en el que se desempeñaba como director de la revista matutina Buen Día-, le llegó una propuesta que fue difícil rechazar, pues lo retaba como profesional y lo hacía sentir tan ilusionado como el día en el que debutó en televisión.

Ya tiene poco más de tres meses de trabajar en el canal ¡Opa! y afirma que se siente feliz, y no solo porque se trata de un nuevo capítulo en su vida, sino porque no guarda rencor por el pasado y prefiere disfrutar del presente en el programa Francamente, en el que trabaja al lado de Yessenia Ramírez, Catalina Mendieta y Shamira Sequeira.

Randall Salazar trabajó en Teletica por 21 años. Su último puesto fue como director de 'Buen Día'. (José Díaz/José Díaz)

En entrevista con La Nación, el periodista dio detalles de cómo vive su momento actual y qué le dejó su paso por Teletica.

—¿Cómo vivió el regreso a la televisión?

—Muy emocionado. Vieras que a pesar de tener tantos años en la tele, siempre comenzar algo te llena de un poquito de nervios, ansiedad, te preocupa que todo salga bien. Pero sobre todo sentí mucha emoción porque es un proyecto que gestamos desde sus inicios, que le fuimos dando forma y que ya ahora está al aire.

“Es un proyecto muy distinto a todo lo que yo he hecho en televisión antes. Eso me ilusiona porque también es un reto para mí estar en un formato que es nuevo, en un horario completamente diferente, porque por alguna razón siempre he trabajado en las mañanas. Ahora laboro en la noche, pero estoy muy contento, emocionado, ilusionado y agradecido.

—¿Y cómo es la relación con sus nuevas compañeras?

—Son muy bulliciosas, cada quien tiene una personalidad muy definida y muy diferente una de la otra. Somos los cuatro muy diferentes, si todos fuéramos parecidos creo que sería aburrido. Todas son maravillosas, no solamente son buenas en lo que hacen, sino que también son buenas personas y para mí eso es lo más importante. Yo creo que para ser un buen presentador de televisión, uno primero tiene que ser buena persona y tengo la dicha de trabajar con tres personas que cumplen con esas características.

—En setiembre del 2024 lo llamaron para ver comenzar a trabajar en este nuevo proyecto, es decir, casi no tuvo vacaciones...

—No me dejaron. Yo salí de canal 7 en junio y una semana después ya habían llegado algunas ofertas interesantes, las cuales yo analicé y que luego decidí que no, por diversas razones. Entonces tuve unos tres meses como para descansar y para desintoxicarme.

“A esas personas que se me acercaron, recién saliendo del canal 7, yo les dije: ‘Bueno, deme un chance porque necesito en primer lugar asimilar lo que me está pasando; en segundo lugar definir qué quiero hacer con mi carrera, por dónde me quiero ir, qué me gustaría hacer, qué me resultaría bonito y retador, y eso no lo puedo procesar tan rápido. Yo necesito un poquito más de tiempo’.

Randall Salazar afirma que se siente muy ilusionado por este nuevo capítulo en su vida. (Jorge Navarro Trejos/Jorge Navarro Trejos)

“Ya después de ese tiempo hablamos y conversamos, pero lo que me planteaban no era lo que más me gustaba y decidí seguir haciendo algunas cosas comerciales, porque comercialmente me fue bastante bien. Entonces, en esos meses, me dediqué a descansar bastante, a pensar qué quería hacer y a definir por dónde quería irme”.

—¿Cómo ha sido este último año para Randall?

—Fue un año de un gran aprendizaje. Yo te voy a ser muy honesto, si a principio de año me hubieran preguntado sobre lo que yo creía que me iba a pasar en el 2024, jamás hubiera pensado que iba a pasar lo que pasó.

“Pero así es la vida y la vida tiene sorpresas, y algunas cosas que nos llegan como noticias duras, como un despido, se convierten en una bendición después, porque yo he aprendido con el paso de los meses a entender que lo que me pasó le puede pasar a cualquiera... de hecho, le pasa a cualquier persona y yo no soy la excepción.

“Lo segundo es que te obliga a salir de un lugar donde tenés una zona de confort y te expone a un mundo exterior lleno de posibilidades. Todo ha sido maravilloso, o sea, sí, fue duro; sí, fue triste y sí, me tocó cerrar un ciclo... no de la forma en la que a mí me hubiera gustado, pero entendí dos cosas: que por algo estaba pasando lo que estaba pasando y que tenía que ver el vaso medio lleno, que es una política de vida que yo tengo. Y lo otro es que la gente que yo quería, quedó en Canal 7.

“Así que vieras que fue un año de mucho aprendizaje, de replantearme cosas, de resurgir. Yo ya tengo 54 años y entonces uno piensa mucho más detalladamente qué es lo que realmente quiere para esta etapa de su vida y, de momento, creo que esto que estoy haciendo es lo que más satisfacción me da, lo que más me llena, lo que más me reta y lo que más feliz me hace. Yo creo que un trabajo te tiene que dar satisfacción y eso es lo que me da este proyecto en ¡Opa!“.

—Hoy, después de todo lo que ha pasado, ¿qué le ha enseñado la carrera?

—Yo te diría así, sin mucho pensarlo, que creo que lo más importante en la televisión es ser natural, es ser quien vos sos. Hay que ser auténtico, yo creo que la gente aprende a reconocer cuando en realidad sos vos quien está hablando por la cámara, pero también seguís siendo vos cuando la cámara se apaga y las luces ya no están.

Randall Salazar es ficha del canal ¡Opa! desde finales del 2024. (José Díaz/José Díaz)

“Es complicado cuando la gente se fabrica un personaje para salir en tele y en su vida cotidiana es otra cosa, porque hay como una distorsión y la gente a veces no entiende por qué esta persona es tan simpática en televisión y en la vida real no lo es tanto.

“Yo he aprendido que lo más importante es ser genuino, es ser como soy, hablar como hablo, expresarme como me expreso, decir lo que pienso y que la gente conozca que detrás de la persona que aparece en pantalla hay un ser humano como cualquier otro, un costarricense más”.

—¿Fue muy difícil soltar Teletica?

—Sí, fue duro. Era un lugar, y sigue siendo un lugar, al que yo le tengo muchísimo cariño y mucho agradecimiento. Nada de lo que pasó, aunque no me gustara, quita que yo le tenga cariño al lugar y agradecimiento por todas las oportunidades que me dieron, por todo lo que me permitieron crecer, por todo lo que me permitieron desarrollarme, pero sí fue cerrar un ciclo.

“Después de tantos años uno ya tiene un círculo de confianza y ese es como un lugar seguro, y de repente ya no tenerlo es un poquito complejo, pero yo siempre he sido del criterio de que las cosas ocurren por algo. Puede ser que en el momento uno no lo entienda porque está demasiado triste, pero con el paso del tiempo vos vas entendiendo por qué pasaron las cosas.

“Y aunque a vos te hubiera gustado que las cosas pasaran diferente, no pasaron así, y entonces tenés que aprender a tener herramientas para procesar lo que pasó y utilizar esa lección de vida para mejorar lo que viene por delante para vos. Entonces sí, fue difícil cerrar este ciclo, pero estoy en paz desde el principio.

Randall Salazar es presentador del programa 'Francamente', al lado de Yessenia Ramírez y Catalina Mendieta. (Captura IG/Captura IG)

“El cariño del público yo me lo traje, eso no me lo quitó nadie, y es muy gratificante saber que hay un montón de gente que me desea lo mejor, independientemente de en cuál canal esté. Es gente que me sigue y que le gusta mi trabajo y que tiene un sentimiento bonito para conmigo”.

—¿Vive este momento en ¡Opa!, como la primera vez que llegó a la Teletica?

—Sí, claro, imaginate que llegar a Teletica fue para mí un sueño de niño. Yo veía Telenoticias chiquitito con mis papás y yo en algún momento dije: ‘Qué increíble trabajar allí’. Y bueno, la vida, Dios y las circunstancias y también mi trabajo me permitieron cumplir ese sueño de niño, así que yo ¿cómo no voy a estar agradecido con la posibilidad que me dieron? Además, 21 años no se los brinca cualquiera.

“Es una carrera bien sólida y yo agradezco por todas las oportunidades que me dieron. Pasé por Telenoticias, pasé por Buen día en dos etapas diferentes, y entonces es muy lindo, porque tuve la oportunidad de hacer otras cosas: Festivales de la luz, topes, carnavales, cosas que aparte de mi trabajo principal me hicieron crecer. Fue un sueño maravilloso y un viaje que yo agradeceré siempre.

“Ahora tengo una posibilidad de escribir un nuevo capítulo de mi historia y eso es lo que estoy haciendo”.