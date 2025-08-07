Viva

Teletica revela a la tercera concursante de ‘Mira quién baila’

La nueva ficha viene del mundo de las redes sociales y el maquillaje

Por Fiorella Montoya

La pista de Mira quién baila ya comienza a tomar forma. Este jueves 7 de agosto, Teletica confirmó a su tercera participante para la segunda temporada del popular concurso de baile. Se trata de la creadora de contenido Mariana Uriarte.








