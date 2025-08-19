Viva

‘Mira quién baila’: periodista de Teletica es la novena participante del programa

La televisora dio a conocer la noticia este martes, en el programa ‘De boca en boca’

Por Fátima Jiménez

La presentadora de Buen día Thais Alfaro es la novena participante confirmada para la nueva temporada de Mira quién baila (MQB), concurso de Teletica que se estrena este 7 de setiembre.








Mira quién bailaMQBTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

