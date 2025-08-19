‘Mira quién baila’: periodista de Teletica es la novena participante del programa

La presentadora de Buen día Thais Alfaro es la novena participante confirmada para la nueva temporada de Mira quién baila (MQB), concurso de Teletica que se estrena este 7 de setiembre.

La televisora dio a conocer la noticia este martes 19 de agosto en el programa De boca en boca. El anuncio se realizó mientras los presentadores compartían el set con Jeff-On, otro de los participantes confirmados.

Alfaro, de 34 años, forma parte de Teletica desde el 2013, tras haber realizado una práctica profesional en la televisora. Su trayectoria en la comunicación comenzó a temprana edad, cuando su pasión por expresarse llevó a su padre a inscribirla en un curso de locución. Es madre de dos niños: Mateo y Josué.

Thais Alfaro es presentadora del programa 'Buen día' de Teletica. (Instagram)

Entre los concursantes de MQB ya anunciados figuran: Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall Chiqui Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell y Jeff-On, cantante y exparticipante de Nace una estrella.

Además, la producción reveló los nombres de los bailarines profesionales que acompañarán a las celebridades durante la competencia: Kenneth González, Erick Vásquez, Jazhel Acevedo, Tatiana Sánchez, Javier Acuña, Lucía Jiménez, Kevin Vera, Michael Rubí, Alhanna Morales y Yessenia Reyes.

