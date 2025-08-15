¿Aceptaría Julián Valverde entrar a ‘Mira quién baila’? Vea sus pasos y la sorpresiva reacción

La nueva temporada de Mira quién baila llegará a la pantalla el próximo 7 de setiembre con un elenco diverso de participantes. Entre ellos figuran la influencer y empresaria Ericka Morera, el exfutbolista brumoso Randall Brenes, el humorista Daniel Montoya, la influencer y experta en maquillaje Mariana Uriarte y la Miss Costa Rica Ivonne Cerdas.
Durante su presentación, Mariana Uriarte aprovechó para nominar públicamente a un posible concursante. La creadora de contenido dijo que le gustaría ver en la pista al influencer costarricense Julián Valverde, quien reside en Estados Unidos.
“Si tengo que postular a un hombre famoso, yo me traería de los Estados Unidos a Julián para que venga a mover”, afirmó Uriarte.
La reacción de Valverde no se hizo esperar. En tono gracioso comentó: “Famoso, famoso es Cristiano Ronaldo, que mueve una coca y se hace un ‘despi’. Qué dicha que no puedo ir a Costa Rica, porque hubieran invitado a la bestia del swing. Y todavía más conmigo, que bailo de todo: bachata, salsa… Bueno, creo que no podría, soy arítmico”.
En medio de su relato, Valverde imitó cada ritmo que mencionaba. Mientras decía “bachata” o “salsa”, movía el cuerpo en mímica, acompañado de un sonido que parecía el de una pieza herrumbrada.
El influencer confesó que ha intentado en varias ocasiones aprender a bailar, pero no lo logra.
“Tal vez bachata… Soy de los que tiene que ir contando: los tres y uno. No puedo, no me sale. Literal ocupo la inyección del sabor latino. En algún lado se me perdió. Solo cuando hay que ‘arrepellar’… No, mentira. Así que gracias a Dios que no puedo ir a Costa Rica, porque tal vez lo hubiera pensado. Y aún así, sin saber bailar”, relató entre risas.
Valverde agregó que planea buscar a alguien que le enseñe algunos pasos.
Julián Valverde opina sobre una participación para Mira quién baila
