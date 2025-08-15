Viva

¿Aceptaría Julián Valverde entrar a ‘Mira quién baila’? Vea sus pasos y la sorpresiva reacción

Entre los participantes del programa de baile de Teletica figuran Ericka Morera, Randall Brenes, Daniel Montoya, Mariana Uriarte e Ivonne Cerdas

Por Fiorella Montoya

La nueva temporada de Mira quién baila llegará a la pantalla el próximo 7 de setiembre con un elenco diverso de participantes. Entre ellos figuran la influencer y empresaria Ericka Morera, el exfutbolista brumoso Randall Brenes, el humorista Daniel Montoya, la influencer y experta en maquillaje Mariana Uriarte y la Miss Costa Rica Ivonne Cerdas.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

