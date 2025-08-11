Influencer costarricense vivió ‘mística’ experiencia en su viaje por Hawái; esto fue lo pasó

Julián Valverde es un reconocido influencer costarricense que reside en Estados Unidos y enfoca su contenido en documentar sus experiencias viviendo en Norteamérica.

En esta ocasión, visitó Hawái con la intención de ver al menos una tortuga, pues aparentemente es uno de los animales que más le gustan.

Julián Valverde, comparte con frecuencia sus aventuras en Estados Unidos. (Archivo)

En este lugar está prohibido tocar las tortugas, e incluso las autoridades aplican multas por hacerlo, por lo que Julián aseguró que esa no era su intención; sin embargo, lo inesperado sucedió.

El joven fue a la playa y con el agua a las rodillas logró ver dos tortugas.

“Véanla aquí a la par mía, esto yo no lo puedo creer, yo no me le acerco, no la quiero molestar. Mae, es lo más lindo que yo he visto en mi vida, se los juro”, exclamó visiblemente conmovido.

Julián Valverde vive un encuentro mágico con tortugas en Hawái

Aunque tocar a las tortugas está prohibido, Julián planteó en sus historias de Instagram un debate: ¿qué pasa si él no toca a la tortuga, pero la tortuga lo toca a él?

Posteriormente, Valverde compartió que ChatGPT le dio esta respuesta, en referencia a lo vivido: este encuentro representa sabiduría y abundancia, en general un buen augurio para su vida.