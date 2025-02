¿Xenofobia? Vea la incómoda situación que vivió este tiktoker costarricense en una tienda de EE. UU.

Julián Valverde, tiktoker costarricense radicado en Estados Unidos, subió un video mostrando una de esas cosas del país del norte que cautivan a todo tico de a pie: los outlets que venden ropa de marca diez veces más baratas que en Costa Rica. Al hacerlo, aparentemente terminó grabando, sin intención, una lamentable realidad que afecta a los latinos en suelo estadounidense.

Valverde enseñó un abrigo, unos tacos de fútbol y varias tenis, cuando empezó a notar una situación extraña. Los trabajadores de la tienda comenzaron a seguirlo insistentemente por los pasillos, como vigilando sus movimientos.

Julián Valverde, tiktoker tico, sufrió aparente xenofobia

“Estamos muy al norte de Estados Unidos y casi no hay gente que hable español, o que se vea latinita como uno, y la gente de la tienda me está persiguiendo por todo lado donde voy caminando. Me muevo para allá y se mueven ahí”, mencionó.

No obstante, el creador de contenido continuó con su video, mostrando otros productos de precio muy accesible. El seguimiento no cesó y la pareja del influencer, quien es estadounidense, comenzó a molestarse, pues incluso, les preguntaron si todo se encontraba bien.

Durante toda su estadía en la tienda, el costarricense se tomó la situación con humor e invitó a sus seguidores a opinar si se trataba de un acto xenofóbico.

“Salimos victoriosos (risas). Salió barato. La macha (su novia) vio lo que es andar con un latino en la calle... No, no, estoy bromeando. Son cositas que pueden pasar”, comentó entre risas.

Valverde es un reconocido creador de contenido que acumula casi 1 millón de seguidores en Tik Tok y más de 500.000 en Instagram. El costarricense inició a subir videos hace unos años, cuando migró a Estados Unidos, inicialmente, a trabajar en construcción y posteriormente, su éxito en redes sociales le permitió dedicarse por completo a la creación de contenido.