Viva

‘Mira quién baila’ dejó por fuera al bailarín que protagonizó polémica con Lynda Díaz

Este 13 de agosto, el programa de Teletica anunció los bailarines profesionales que acompañarán a los famosos en el concurso

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
24/11/2024. Mira quién baila. Gala número once. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: LillyArce
El bailarín Erick Vasquez fue el ganador de la primera temporada de 'Mira quién baila' junto a la boxeadora Naomy Valle. Para la segunda entrega del programa de Teletica, también estará presente como coreógrafo y bailarín. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.