‘Mira quién baila’ dejó por fuera al bailarín que protagonizó polémica con Lynda Díaz

El bailarín Erick Vasquez fue el ganador de la primera temporada de 'Mira quién baila' junto a la boxeadora Naomy Valle. Para la segunda entrega del programa de Teletica, también estará presente como coreógrafo y bailarín.

Teletica anunció este miércoles 13 de agosto quiénes serán los bailarines profesionales que acompañarán a los famosos en la pista de Mira quién baila.

En la noticia destacó que César Abarca, quien en la primera temporada del concurso de baile participó con Lynda Díaz y protagonizó una polémica con la famosa, quedó por fuera de la selección. En aquella ocasión, Díaz abandonó la competencia y afirmó que fue por causa de Abarca, a quien acusó de revelar detalles privados de sus conversaciones en casa.

Además de Abarca, de la primera temporada de Mira quién baila también quedaron por fuera Bayron Ávila, que hizo pareja con Vanessa González; y Yenier Jiménez, quien logró el subcampeonato junto a Mimi Ortiz.

Para la nueva entrega del show de baile están confirmados los ya conocidos Javier Acuña, Lucía Jiménez, Tatiana Sánchez, Alhana Morales, Erick Vásquez, Kevin Vera, Jazhel Acevedo, Michael Rubí y Yessenia Reyes. Además, debutará en este formato Kenneth González, quien tiene 21 años.

Por su parte, en la lista de famosos que se sumaron a mostrar su talento en la pista están confirmados Randall Chiqui Brenes, Mariana Uriarte, Daniel Montoya, Ivonne Cerdas y Ericka Morera.

Todavía faltan cinco participantes por anunciar.

