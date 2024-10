Lynda Díaz sobre ‘Mira quién baila’: ‘Ya no lo estoy disfrutando como al principio’

La empresaria y expresentadora Lynda Díaz utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos respecto a su participación en el programa Mira quién baila, de Teletica. Luego de varias semanas de competencia y tras sufrir una lesión en una costilla, la concursante expresó que se siente incómoda y desanimada.

Díaz compartió sus declaraciones en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde también agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado durante el programa. Además, comentó que estaba muy feliz porque su hija Nicole y su nieta Ellie estuvieron presentes en la gala del domingo 13 de octubre.

“Me siento muy desanimada de continuar en la competencia debido a que tengo una costilla fisurada, lo cual me obliga a inyectarme para poder bailar (...). Hago el mayor esfuerzo para bailar con la energía que mostré ayer (domingo 13 de octubre)”, manifestó sobre lo vivido en la última gala del programa.

Agregó que también le ha afectado el hecho de viajar constantemente entre su casa en Estados Unidos y Costa Rica. Mencionó que varias personas allegadas, entre ellas su esposo, han notado su desánimo.

“El esfuerzo físico es tan grande que no se los puedo explicar (...) Es muy fuerte lo que estamos viviendo; a veces uno llega y comienzan a hablar las envidiosas”, expresó.

Sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales a raíz de su participación en el concurso, Díaz señaló que la mayoría son de odio y envidia, y que en este momento no quiere ese tipo de energías en su vida.

Lynda Díaz habló sobre los jueces de Mira quién baila

En el video, aprovechó para compartir sus opiniones sobre los comentarios de los jueces de la competencia. “Tiran a matar”, dijo.

“Es muy difícil. No soy bailarina, nunca he tenido ninguna experiencia en baile. Me pongo a pensar qué gano yo con esta experiencia”, comentó, antes de pedir que los jueces evaluaran a los participantes con más empatía, en lugar de tratarlos como si fueran profesionales.

Además, Díaz aseguró que su vida está en Estados Unidos, donde trabaja y vive su familia, incluyendo su madre, quien está enferma.

Finalmente, manifestó que, debido a todas estas situaciones, ha comenzado a sentirse incómoda. “Ya no lo estoy disfrutando como al principio”, concluyó.