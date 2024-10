Michael Rubí se confiesa: ‘Nunca antes en mi vida me había sentido tan agotado’

Subir a un escenario para acompañar a una superestrella de la música latina, mientras hace lo que más le apasiona, es simplemente un sueño que cualquier bailarín quisiera cumplir y Michael Rubí lo confirma.

El bailarín costarricense estuvo de gira por Estados Unidos con Gloria Trevi hasta finales de setiembre y, aunque en octubre no tiene presentaciones, en noviembre deberá retomar su trabajo con la intérprete de Todos me miran y Esa hembra es mala.

Pese a ello, el coreógrafo aceptó participar en Mira quién baila (MQB), de Teletica, canal que lo ha convertido en una cara muy conocida y apreciada entre los costarricenses. Y aunque Michael está muy agradecido por estar una vez más en un concurso de baile de la televisora, confiesa que en un principio rechazó la propuesta.

En la primera temporada de 'Mira quién baila', el bailarín Michael Rubí hace pareja con Janeth García.

“Cada vez que pienso en Costa Rica me siento feliz y a mí me encantaría poder estar aquí todo el año, pero hay poquito trabajo; los años se van y la vida vuela y se acaba. Entonces, cuando recibí la oferta (de MQB) primero dije: ‘No, ni siquiera voy a poder porque empiezan justo cuando estoy retomando gira con Gloria’. Y yo tengo un contrato allá (México) y ni siquiera soñando lo podría romper, entonces dije: ‘Muy agradecido, pero creo que no voy a poder’”, explica.

No obstante, la producción del formato le llevó otra oferta y fue allí cuando decidió que iba a correr el riesgo y sería parte de un proyecto más de este tipo. Cabe destacar que Michael fue el último ganador que tuvo el también programa de baile de Teletica Dancing with the Stars, al lado de la actriz colombiana Lorna Cepeda.

El bailarín asegura que puso todo “en manos de Dios” y expresa: “Nos vamos a disfrutar Costa Rica unos meses. Esta es mi casa. Esta es mi gente”.

“Estoy demasiado feliz de que la producción, a pesar de que yo estaba haciendo todo esto, se tomara el riesgo de traerme y darme la oportunidad de seguir estando aquí”, afirma.

Sin embargo, reconoce que no ha sido sencillo. La gira es demandante, el programa también y viajar de Estados Unidos a Costa Rica (y viceversa) rogando para que no cancelen o retrasen los vuelos ha sido muy cansado. Incluso, asegura, ha pasado malas noches, en las que no puede dormir.

A causa de la gira solo podía ensayar con Janeth los lunes, martes y miércoles, mientras que los jueves se subía a un avión rumbo a la ciudad en la que se iba a presentar Gloria Trevi, y regresaba justo antes del programa.

“Nunca antes en mi vida me había sentido tan agotado. O sea, tuve días en los que estaba tan cansado, que solo quería llorar. Nunca había experimentado esa emoción; es decir, he estado muy cansado en otros momentos, pero es que de verdad esta vez el cansancio se salió de control. Me sentía muy presionado”, comenta.

De hecho, en noviembre, Michael tiene dos fechas en Ciudad de México con Gloria Trevi. ¿Qué hará para lograrlo? Detalla que si continúa en competencia, su plan es llevarse a Janeth para México con él.

La carrera que Michael Rubí siempre soñó

Michael sabe lo que es esforzarse por cumplir sueños, por eso no quiere desperdiciar su oportunidad con Gloria Trevi, la primera estrella con la que se va de gira.

“Ha sido una experiencia increíble, el mejor trabajo en el que he estado en toda mi vida. De verdad nos tratan a todos como artistas, siempre nos dan dónde dormir cómodamente, nos dan comidita, siempre nos tienen agüita, barritas, cositas en los camerinos y Gloria siempre se preocupa por nosotros y que estemos descansados para dar un buen show. No tengo una sola queja”, detalla.

Michael Rubí suma varios años trabajando con Teletica Formatos, en programas como 'Dancing with the Stars' y ahora en 'Mira quién baila'. Fotografía: Lilly Arce.

Si bien Gloria Trevi es la primera artista de talla internacional con la que trabaja en una gira, Michael también ha trabajado como Manuel Mijares, María León e incluso con Maribel Guardia.

En Costa Rica, por su parte, ha ganado popularidad por ser parte de los formatos de Teletica, algo que el bailarín agradece, pues con frecuencia recibe comentarios positivos por parte de los ticos.

“Ha sido demasiado bonito ver cómo este tiempo que tengo de estar fuera de Costa Rica haciendo lo que más me apasiona, la gente me apoya. He sentido mucho el apoyo de la gente de Costa Rica y cada vez que hay un video mío en TikTok de algún programa o de algún concierto, la gente comenta orgullosísima. No me puedo sentir más que agradecido porque he trabajado muy duro a lo largo de mi carrera”, dice.

Junto a Janeth García, Michael Rubí ha enfrentado tres veces la nominación y ya salió victorioso en dos ocasiones, pues se impuso al experto taurino Marvin Hidalgo y el exfutbolista Austin Berry. En esta tercera ocasión, se enfrenta por votos a la boxeadora Naomy Valle y a su bailarín, Erick Vázquez. El eliminado será anunciado el próximo domingo 20 de octubre.