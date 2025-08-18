Viva

‘Mira quién baila’: Este es el octavo participante del programa

La televisora dio a conocer la noticia este lunes, en el programa ‘De boca en boca’

Por Fátima Jiménez

El exparticipante de Nace una estrella, Jefferson Donaldo, conocido artísticamente como Jeff-On, fue confirmado como el octavo integrante de la nueva temporada de Mira quién baila (MQB). de Teletica.








