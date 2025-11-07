Daniel Montoya confesó que pensó en abandonar ‘Mira quién baila’: esto fue lo que dijo

En cada nominación, el comediante Daniel Montoya ha alabado y defendido el trabajo de su coreógrafa Tatiana Sánchez, en 'Mira quién baila'.

El comediante Daniel Montoya enfrenta esta semana su tercera nominación en el programa Mira quién baila. Aunque se lo tome por el lado del buen humor, el peligro de expulsión al que se enfrenta le ha provocado preocupaciones y también ser el centro de la polémica de los últimos días en el programa de Teletica.

Sobre esto y otros temas relacionados con el concurso de baile de Canal 7, habló el comediante con el medio digital La Esquina 506 la noche de este jueves 6 de noviembre en un live en Instagram.

Montoya conversó sobre Proyecto Daniel, fundación que apoya con su participación en el programa; también tocó temas de la nominación, sus bailes y los comentarios que ha emitido en contra de sus nominaciones.

El también locutor de radio ha manifestado su inconformidad con los comentarios que ha recibido de los jueces, ha dicho que no está de acuerdo con que no se valore el esfuerzo que él y su coreógrafa Tatiana Sánchez han dado en la pista.

En medio de la polémica, Daniel afirmó a La Esquina 506 que más allá de la molestia que ha vivido, ha tenido momentos duros en los cuales se ha cuestionado su participación en Mira quién baila.

Afirmó que la última crítica la sintió mucho más fuerte hacia él, especialmente lo que comentó el juez español Isaac Rovira.

Además de las críticas por sus bailes, el comediante Daniel Montoya ha afrontado duras lesiones, principalmente en sus rodillas, durante su participación en 'Mira quién baila'. (Archivo)

“Lo que sentí fue como que me invitaron a retirarme del programa y se lo juro que por mi mente en un momento pasó: ‘¿Qué hago? ¿No salgo a bailar y anuncio que me voy?’. Eso fue lo que llegué a pensar”, manifestó Montoya.

En la conversación, expresó que en su última presentación sintió la crítica “más grosera”. “Yo sé que no bailo nada y me lo han dicho desde el día uno. Soy consciente de que no bailo nada, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo”, agregó.

En la nominación, Daniel Montoya se enfrenta a su compañera, la periodista y creadora de contenido Ericka Morera.

