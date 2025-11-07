Viva

Daniel Montoya confesó que pensó en abandonar ‘Mira quién baila’: esto fue lo que dijo

El comediante enfrenta esta semana su tercera nominación en el programa, esta vez en contra de Ericka Morera

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Daniel Montoya y su coreógrafa Tatiana Sánchez.
En cada nominación, el comediante Daniel Montoya ha alabado y defendido el trabajo de su coreógrafa Tatiana Sánchez, en 'Mira quién baila'. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniel MontoyaMira quién bailaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.