Exparticipante de ‘Mira quién baila’ se le fue con todo a Daniel Montoya: ‘No sea llorón’

Daniel Montoya ha enfrentado la nominación tres veces durante su participación en 'Mira quién baila'.

La polémica que se ha generado en torno a Daniel Montoya y su participación en el programa Mira quién baila, de Teletica, sigue dando de qué hablar.

En el episodio de este domingo 2 de noviembre, Montoya fue nominado a zona de eliminación por tercera vez en la competencia, algo que no le hizo mucha gracia al comediante.

Pero, además de eso, durante la transmisión del show y mientras recibía los comentarios del juez español Isaac Rovira, Daniel manifestó “entre risa y broma” que, si llegaba a la final, iría a celebrar a la Fuente de la Hispanidad y que invitaría al europeo.

Este comentario fue visto por usuarios en redes sociales como una falta de respeto, ya que “la invitación a la fuente” tiene una connotación negativa en nuestro país. Sin embargo, Montoya se sacudió de estos señalamientos y afirmó que su comentario no fue en tono negativo.

Un día después, el participante del programa emitió un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó que esta nominación lo había afectado mucho y que además sintió que lo habían avergonzado en televisión nacional.

Ante esto, Vivian Peraza, productora del programa, respaldó los comentarios del juez y afirmó que sus apreciaciones eran especializadas.

Diego Bravo se le fue con todo a Daniel Montoya

Este martes 4 de noviembre, la polémica tuvo un nuevo capítulo, al que se sumó el creador de contenido Diego Bravo.

Bravo participó en la primera edición del concurso de Teletica y, con su experiencia, le dejó a Daniel un fuerte comentario.

Diego Bravo y la coreógrafa Yessenia Reyes llegaron a la final de la primera temporada de 'Mira quién baila'. (Archivo)

“¡Uy! Que lo humillaron en televisión nacional, dice él. Dani: no sea llorón. Simplemente, es que por más esfuerzo que Tatiana (Sánchez, la coreógrafa) haga, no va a lograr que Daniel baile“, dijo Bravo en una publicación que realizó en sus redes sociales.

Diego, fiel a su estilo polémico, dejó muy en claro en sus publicaciones que él es amigo de Ericka Morera, la otra participante nominada esta semana, y que su apoyo es para ella.