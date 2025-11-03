Figura de Teletica habla sobre polémica de Daniel Montoya: ‘Tiene que entender que no todo es show’

Daniel Montoya afirma que los jueces de 'Mira quién baila', de Teletica, han desacreditado su trabajo y el de su coreógrafa.

Daniel Montoya sacudió Mira quién baila y todo el ecosistema mediático que envuelve al programa de Teletica, cuando, tras una tercera nominación, estalló y se desahogó sobre lo que él considera como un trato injusto de parte de los jueces.

Con sus dichos, Montoya se puso encima todas las miradas y desató la polémica del momento. Y, como no podía ser diferente, la controversial situación también fue analizada en De boca en boca.

Allí, en la edición de este 3 de noviembre, los conductores televisivos dieron sus impresiones.

Mauricio Hoffmann, quien anteriormente participó en Dancing With the Stars, detalló que este tipo de concursos son un “carrusel de emociones” y que, probablemente, le está pasando factura al humorista.

“Dani ya emocionalmente, me parece, está saturado. Yo lo veo o yo lo percibo, visualmente, como que ya está frustrado un poco”, acotó Hoffmann.

Mauricio Hoffmann opinó sobre la polémica de Daniel Montoya en 'Mira quién baila'

Posteriormente, el presentador fue más crítico y señaló que, a pesar del esfuerzo y mejoría que valora en Montoya, el comediante todavía tiene puntos de mejora en el baile.

“Dani está haciendo su mejor esfuerzo, eso se lo reconocemos, ha mejorado en las galas, pues sí. Pero, diay, también Dani tiene que entender que no todo es show en el concurso”, aseguró.

“Hay que ir metiendo también un cierto nivel de dificultad en las coreografías, o por lo menos así lo están haciendo ver los jueces. El nivel de la competencia —que al final es competencia— de las otras parejas, el nivel de baile, por lo que dice Rovira, está mucho más alto", añadió.

Mauricio Hoffmann achacó lo sucedido con Daniel Montoya a una posible frustración emocional. (Captura de video)

Las apreciaciones del conductor de Sábado feliz, se dan horas después de que Daniel Montoya manifestara su molestia con el jurado y dijera haberse sentido “avergonzado en TV nacional”.

En medio de la polémica, Montoya afronta su tercera zona de peligro. Este domingo 2 de noviembre fue nominado junto a Ericka Morera y ahora, el público decidirá cuál de los dos se mantiene en la pista de baile.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’: Daniel Montoya vuelve a sufrir un incidente en los ensayos: esto fue lo pasó