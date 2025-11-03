Viva

Figura de Teletica habla sobre polémica de Daniel Montoya: ‘Tiene que entender que no todo es show’

El famoso presentador brindó su criterio sobre la controversia en que está envuelto el concursante de ‘Mira quién baila’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mira quién baila
Daniel Montoya afirma que los jueces de 'Mira quién baila', de Teletica, han desacreditado su trabajo y el de su coreógrafa. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannTeleticaDaniel MontoyaMira quién baila
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.