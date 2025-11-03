Viva

Productora de Teletica Formatos responde tajante a Daniel Montoya, tras fuerte mensaje contra ‘Mira quién baila’

Vivian Peraza, encargada de la producción del concurso de baile, se pronunció sobre la polémica en la que se ve envuelto el humorista

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Daniel Montoya estalló recientemente contra el jurado de 'Mira quién baila'. El concursante del programa de Teletica considera que han sido injustos con él. (Lilly Arce/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaTeletica FormatosDaniel Montoya
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.