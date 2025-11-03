Productora de Teletica Formatos responde tajante a Daniel Montoya, tras fuerte mensaje contra ‘Mira quién baila’

Daniel Montoya estalló recientemente contra el jurado de 'Mira quién baila'. El concursante del programa de Teletica considera que han sido injustos con él.

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, respondió tajante al humorista Daniel Montoya, quien lanzó un duro descargo, en el que aseguró haber sido avergonzado en Mira quién baila.

Desde semanas atrás, el comediante ha expresado su molestia con el jurado, especialmente contra el español Isaac Rovira. El descontento del participante estalló tras ser nominado por tercera vez este domingo 2 de noviembre.

Luego de lo expresado por Montoya en sus redes sociales, La Nación contactó a Peraza y le solicitó un pronunciamiento sobre la situación. A través de un mensaje de Whatsapp, la encargada de la producción del concurso de baile defendió al juez Isaac Rovira.

“Cada quien toma las cosas como quiere, el juez está haciendo su trabajo, él es profesional en baile y sus acotaciones fueron sobre su baile, que es lo que a él le toca evaluar el domingo. Al inicio del comentario le valoró su esfuerzo y crecimiento también", escribió.

Daniel Montoya en el centro de la controversia

Daniel Montoya no ocultó su molestia contra Isaac Rovira, juez de 'Mira quién baila'. (Captura de video)

Después de ser el centro de la controversia, señalado por usuarios de redes sociales debido a un comentario aparentemente irrespetuoso, Daniel Montoya se sinceró y aseguró que de las tres nominaciones recibidas, la de esta octava gala fue la que más lo afectó.

“Primero, porque me avergonzaron en TV nacional y tiraron al piso el trabajo que Tati y yo hemos realizado durante todas estas galas. He tratado de hacer un esfuerzo extra por mis lesiones que son consecuencia de malos hábitos que tuve en el pasado. Y segundo, porque ver comentarios de personas diciendo que tengo que ser humilde y aceptar las críticas sin decir nada o no molestarme, creo que no es justo”, escribió.

“Hoy me quedé callado al escuchar cada palabra y fui respetuoso ante cada juez. Claro está que para el señor (Isaac Rovira) ni Tati ni yo somos sus favoritos”, agregó en el mensaje.

Finalmente, agradeció a quienes lo han apoyado durante la competencia y aseguró que continuará luchando por apoyar a la fundación Daniel (para pacientes de cáncer), organización a la que representa.

“Vamos para adelante, aunque a veces no estemos al 100 y la moral quede por el suelo. Gracias a todos de corazón”, finalizó.