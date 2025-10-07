Exfigura de Teletica ahora estará en los toros de Canal 1: ‘Es el mejor del país’

El productor Fernando Artavia, que ideó el 'Verano toreado' ahora sacará provecho de su experiencia en Canal 1.

Una de las figuras más reconocidas y con más experiencia en la producción televisiva de los toros a la tica vuelve a la pantalla chica gracias a Canal 1.

En un comunicado de prensa, la televisora confirmó que este productor, quien trabajó durante más de 21 años en Teletica, será el encargado de todos los pormenores del montaje de las transmisiones taurinas, que se presentarán del 25 de diciembre al 4 de enero.

Se trata de Fernando Artavia, quien durante más de dos décadas fue el encargado de los toros de Zapote y el Verano toreado, con el que recorrió todo Costa Rica.

Según Artavia, las corridas por Canal 1 tendrán toros de casta y de monta que llegarán de todo el país. Además, como era su sello, se realizarán juegos y dinámicas que pondrán a prueba a los toreros improvisados y harán las delicias del público.

“Para este fin de año, Canal 1 hace una apuesta con grandes talentos y el mejor productor de toros del país, con el propósito de llevarles la mejor transmisión de toros de diciembre. Además, venimos con una nueva programación que estamos seguros hará el disfrute de toda la familia”, indicó Jorge Abarca, gerente del canal, en la información de prensa.

Canal 1 informó de que los nombres del elenco de las transmisiones de toros, así como el lugar donde serán y las ganaderías que participarán, se anunciarán en las próximas semanas en una conferencia.

La cobertura de las fiestas de fin y principio de año en Canal 1 también contará con la transmisión del Festival de la Luz.

Más noticieros y nueva programación en Canal 1

Además de la información sobre los toros, Canal 1 anunció que su noticiero Primero noticias ampliará sus ediciones a tres diarias.

Los horarios son 1:30 p. m., 6 p. m. y 9 p. m.

También tienen nueva programación con producciones como Villa de Lobos, a cargo del presentador Rodrigo Villalobos, que se transmite los viernes a las 8:30 p. m.

Los miércoles a las 8:30 p. m. es el turno del programa Quiz pop, con Ariel Loaiza, Melissa Alvarado y Alejandra Barquero. Este es un espacio de concursos y trivias.

Y con Panchi Rodríguez al frente, el show Cómo han pasado los años repasa la nostalgia, los recuerdos y la música que no pasa de moda. Este programa se puede ver de lunes a viernes a las 5:30 p. m.