Viva

Participante explota tras programa de ‘Mira quién baila’: ‘Me avergonzaron en TV nacional’

Tras ser ampliamente criticado en redes sociales, el famoso rompió el silencio con un fuerte mensaje

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Daniel Montoya ha recibido tres nominaciones en 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaDaniel Montoya
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.