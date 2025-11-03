Participante explota tras programa de ‘Mira quién baila’: ‘Me avergonzaron en TV nacional’

La polémica estalló en Mira quién baila, programa de Teletica. Luego de la octava gala, uno de los participantes no se guardó más su enojo contra los jueces del concurso y se desahogó con un fuerte mensaje.

Tras ser el centro de la controversia, señalado por usuarios de redes sociales debido a un comentario aparentemente irrespetuoso, Daniel Montoya se sinceró y aseguró que de las tres nominaciones recibidas, la de este domingo 2 de noviembre fue la que más lo afectó.

“Primero, porque me avergonzaron en TV nacional y tiraron al piso el trabajo que Tati y yo hemos realizado durante todas estas galas. He tratado de hacer un esfuerzo extra por mis lesiones que son consecuencia de malos hábitos que tuve en el pasado. Y segundo, porque ver comentarios de personas diciendo que tengo que ser humilde y aceptar las críticas sin decir nada o no molestarme, creo que no es justo”, escribió.

“Hoy me quedé callado al escuchar cada palabra y fui respetuoso ante cada juez. Claro está que para el señor (Isaac Rovira) ni Tati ni yo somos sus favoritos”, agregó en el mensaje.

La Nación consultó a Teletica sobre lo expresado por Montoya y de momento, se está a la espera de la respuesta de la televisora.

-Noticia en desarrollo.