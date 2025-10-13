Daniel Montoya se enojó tras ser nominado en ‘Mira quién baila’: ‘Hay que ser parejos’

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez presentaron una alegre coreografía de salsa en la quinta gala del programa 'Mira quién baila' de Teletica.

Las risas y el vacilón quedaron de lado por un momento. La noche de este domingo 12 de octubre, el comediante Daniel Montoya se mostró molesto y frustrado tras ser nominado por segunda ocasión en el programa Mira quién baila de Teletica.

En entrevista con el espacio Mira quién habla, que se transmite después de cada gala del concurso de baile, el humorista afirmó que no estaba de acuerdo con la nominación y el peligro de ser expulsado en el capítulo de la próxima semana.

Montoya afirmó, con un semblante serio que pocas veces enseña, que estaba inconforme, especialmente por el comentario que recibió del juez Isaac Rovira después de presentar su coreografía de salsa en compañía de la bailarina Tatiana Sánchez.

Rovira le dijo que tenía que ensayar más horas para subir el nivel de su baile. También, al anunciar a los nominados, afirmó que la diferencia entre la Pareja Wow y quienes están el peligro de expulsión, es muy poca.

Sobre esto, Daniel manifestó: “Si hilamos delgado, tenemos que ser parejos. Todos hacemos un esfuerzo muy grande. Yo por más que quiera, esforzarme en trabajar muchas horas, no voy a bailar como baila la gente profesional porque yo no soy bailarín”.

El exfutbolista Randall 'Chiqui' Brenes también enfrenta su segunda nominación en el programa 'Mira quién baila' de Teletica. (Cortesía Teletica)

Más adelante, en Mira quién habla, le preguntaron a los jueces su posición sobre la molestia de Daniel por estar nominado. El juez Toni Costa fue tajante en su posición: “Si uno sale no conforme con los comentarios, que trabaje más, que demuestre en la pista. Al fin y al cabo, nuestra decisión de nominados se basa en los comentarios que hacemos sobre el baile que vemos hoy”, sentenció el español.

Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes son los dos nominados de esta semana en Mira quién baila. Para apoyarlos puede votar por medio de la página votos.teletica.com o por mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777, con los hashtags #TeamDani o #TeamChiqui. Se puede votar hasta siete veces por día.