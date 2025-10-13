‘Mira quién baila’: Daniel Montoya está frustrado y molesto por su nominación

Por segunda vez, el comediante Daniel Montoya está nominado en 'Mira quién baila'. El humorista se enfrentará contra Randall 'Chiqui' Brenes.

Tras ser nominado por segunda ocasión en el programa Mira quién baila de Teletica, el concursante Daniel Montoya se mostró molesto y frustrado.

El comediante, en entrevista con Mira quién habla, manifestó su incomodidad, especialmente por el comentario que recibió del juez Isaac Rovira después de presentar su coreografía de salsa en compañía de la bailarina Tatiana Sánchez.

El español le recomendó a Montoya ensayar por más horas, para mejorar sus presentaciones.

“Me siento frustrado y me da un poco de cólera por Tati, porque hace un trabajo muy grande, un esfuerzo enorme”, dijo el humorista conocido por su personaje de Guanelgue, quien se enfrentará en la eliminación de la próxima semana al exfutbolista Randall Chiqui Brenes, quien también recibió su segunda nominación en el concurso de baile.

Otro detalle que mencionó Montoya en la entrevista fue que también Rovira, antes de nombrar a las parejas nominadas de esta semana, afirmó que la diferencia entre la Pareja Wow (la mejor de cada gala) y los nominados, es muy poca debido a la calidad de los bailes y las técnicas.

Sobre esto, Daniel dijo que había que “ser parejos”. “Todos hacemos un esfuerzo muy grande. Yo no voy a bailar como baila la gente profesional, porque yo no soy bailarín”, aseveró.

Agregó que todos los participantes han sufrido deslices y que este domingo, la salsa que interpretó la sintió bien. “Me adelanté un poco, pero de ahí en fuera dije que la coreografía salió bien”, expresó.

La respuesta de los jueces a Daniel Montoya en Mira quién baila

“Está aumentando el nivel de baile de todos los participantes, todos se están esforzando (...) Lo que he dicho es que la diferencia entre estar nominado llevarse el premio Wow es muy pequeña. Puede ser una coreografía, una música, una interpretación y un detalle tan pequeño como ese puede marcar la diferencia”, expresó Isaac Rovira en entrevista con Mira quién habla.

El exfutbolista Randall 'Chiqui' Brenes también fue nominado esta semana en 'Mira quién baila', esta es la segunda vez que está en peligro de ser expulsado del programa de Teletica. (Cortesía Teletica)

Sobre las declaraciones de Montoya, también se refirió el juez Toni Costa quien reafirmó lo que dijo su compañero de mesa al mencionar que la calidad de los bailes y los participantes está muy alta en esta temporada.

Pero también fue tajante con su posición como jurado: “Si uno sale no conforme con los comentarios, que trabaje más, que demuestre en la pista. Al fin y al cabo, nuestra decisión de nominados se basa en los comentarios que hacemos sobre el baile que vemos hoy”, sentenció.

Los fans de Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes pueden votar para salvarlos por medio de la página votos.teletica.com o por mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777, con los hashtags #TeamDani o #TeamChiqui. Se puede votar hasta siete veces por día.