No, Toni Costa; no somos los medios los culpables: un repaso de sus comentarios inapropiados en ‘Mira quién baila’

Toni Costa, juez del programa Mira quién baila de Teletica, se refirió en sus redes sociales a los cuestionamientos tanto del público como de los medios de comunicación sobre sus comentarios en el concurso de baile. Por ejemplo, el que le hizo a la periodista Ericka Morera este domingo 5 de octubre después de su participación.

“Yo quiero verte ya con un vestidito mucho más corto, enseñando pierna y moviendo las caderas”, le dijo el español a Morera. Desde mi posición como público y como periodista, las alarmas se encendieron ante esas palabras, pero esta no fue la primera vez.

El juez se manifestó en Instagram y espetó que era “más que obvio” que su comentario se refería a la versatilidad de ritmos que debía interpretar la concursante.

“Con un traje largo hasta los pies de ritmos standard me impide ver el trabajo de técnica de pies, rodillas y cadera. Un comentario más de tantos que hago; ustedes se alarman porque los medios hacen su ‘titularcillo’ de turno y ahí van a dejarse llevar”, escribió.

No, Toni, no. Los medios no nos alarmamos y el público no se deja llevar. Basta con ver los muchos comentarios de personas molestas o en desacuerdo sobre lo que usted manifiesta y que se han publicado en redes sociales.

Hace unos días, en otro artículo de opinión, expresé mi posición sobre lo que considero aseveraciones inapropiadas y fuera del contexto del show. Y sí, le he puesto mucha más atención a Toni cada vez que le toca evaluar, principalmente a las mujeres participantes.

A continuación, anotaré un comentario de Costa meramente técnico, para luego compararlo con los que se salen por completo de ese standard: en la primera gala, Acosta le dijo a Ivonne Cerdas que ella tenía piernas y brazos largos. Inmediatamente, de forma correcta, justificó sus palabras con un argumento sólido y muy razonable: “Son muy largos y eso tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que se ven mucho los errores, lo malo es que cuesta más llegar a definir con la punta, con las manos. Hay más masa muscular que mover, eso hace que sea más lento el movimiento”, aseveró. Luego agregó que la ventaja era que se podía lucir mucho más como bailarina y que tenía más desplazamiento por la pista.

Mimi Ortiz acompaña a su novio Toni Costa en las galas de 'Mira quién baila'. Ellos se hicieron pareja al finalizar la primera temporada del show en el que él fue juez y ella concursante. (Lilly Arce)

Eso sí es un comentario técnico. Porque Toni, no todos tenemos su conocimiento y siempre es bueno explicar sus apreciaciones.

Toni Costa y sus comentarios incómodos en Mira quién baila: repaso de sus palabras

Ahora veámos lo que pasó en la segunda gala del programa, en la que Ericka Morera fue blanco de los comentarios de Toni, que yo, desde mi perspectiva de mujer, periodista y tica, considero inapropiados.

Esa noche, la comunicadora presentó una coreografía junto a su bailarín Javier Acuña, al ritmo del merengue La vaca.

“Ya quisieran las vacas estar así”, manifestó Costa. Después hizo comentarios técnicos sobre el tiempo, los detalles y las pausas. Pero después, volvió a manifestar algo que me molestó: “Me encanta cómo te dejas llevar mucho por él; eso es complicado, a las ticas les cuesta bastante que se dejen llevar”.

La fisioterapeuta Katherine Campbell es otra de las concursantes que también ha recibido comentarios incómodos por parte del español.

En la segunda fecha, Katherine y su pareja Erick Vásquez bailaron una potente salsa que deslumbró al público y al jurado. La presentación fue enérgica, pero en lo que considero una sobreexposición innecesaria, Costa le pidió a Katherine que repitiera los pasos del inicio de su coreografía y dijo: “Quiero darle un regalo a los hombres en su casa. Por favor, tu inicio, quiero que lo repitas”. Mientras ella bailaba, se escuchó al español decir: “Toma, toma, toma”. Cuando ella terminó, el juez agregó: “Ya subió el rating, continuamos”.

En el cuarto programa, que sucedió este 5 de octubre, una vez más Costa dijo algo que, al menos a mí, también me molestó.

Campbell interpretó un dancehall potente sobre la pista. Sí, el género urbano está cargado de sensualidad y fuerza, pero eso no daba pie para las palabras de Toni a la bailarina: “¡Qué calor! ¡Wow! Imagino que los hombres en sus casas están bien contentos".

¿Por qué Toni? Me gustaría mucho tener una respuesta.

Mira quién baila, un programa familiar en horario familiar

Mira quién baila y los formatos de Teletica se han caracterizado por ser programas para ver en familia, los domingos por la noche, en horario familiar.

En dos ocasiones el juez Toni Costa ha sugerido que los 'hombres en casa' se alegran cada vez que Katherine Campbell se presenta en 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Lamentablemente con este tipo de comentarios no solo se sexualiza a la mujer, sino que se da una imagen muy distinta a la que Canal 7 por años ha forjado.

Además de esto, la actitud de Toni ante los cuestionamientos que se le hacen, muestra altanería y la poca o nula importancia a quienes no están de acuerdo con él y se lo hacen saber.

Lamentablemente, es una figura pública que expresa sus pensamientos y opiniones en televisión nacional, y, repito, en horario familiar.