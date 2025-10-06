Toni Costa hizo fuerte e inesperado comentario a Ericka Morera: vea el momento

Ericka Morera se lució en la cuarta de 'Mira quién baila' al ritmo de 'Y nos dieron las diez' de Joaquín Sabina. Toni Costa elogió su participación y lanzó un comentario inesperado.

Toni Costa volvió a lanzar un inesperado comentario en Mira quién baila, esta vez hacia Ericka Morera. El momento ocurrió este domingo 5 de octubre, durante la cuarta gala del concurso de Teletica.

A Morera le tocó bailar al ritmo de vals vienés, interpretando una coreografía con la canción Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina. La participación de la periodista fue destacada y ampliamente elogiada por los jueces.

Sin embargo, más allá de los buenos comentarios, destacó lo que dijo Costa al cerrar su retroalimentación hacia Ericka.

“Yo quiero verte ya con un vestidito mucho más corto, enseñando pierna y moviendo las caderas”, expresó el famoso coreógrafo ibérico.

Toni Costa sorprendió con comentario a Ericka Morera

Esta no es la primera vez que Toni Costa emite frases con cierto tono picante en el concurso de baile, lo cual ha sido señalado por muchas personas en redes sociales.

De hecho, anteriormente causó polémica con un comentario dirigido a Morera, después de que bailara junto a su coreógrafo Javier Acuña la reconocida canción La vaca, del grupo Mala Fe. “Ya quisieran las vacas estar así”, aseveró en aquel momento.

Otra intervención que desató controversia fue con Katherine Campbell, cuando la terapeuta física deslumbró con una potente salsa que presentó junto a Erick Vásquez.

Al finalizar el baile, Costa dijo: “Quiero darle un regalo a los hombres en su casa. Por favor, tu inicio, quiero que lo repitas”. Katherine entonces repitió los pasos con los que inició su show. Mientras ella bailaba, se escuchó al español decir: “Toma, toma, toma”.