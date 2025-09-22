Toni Costa y sus desatinados comentarios en ‘Mira quién baila’: ‘Ya quisieran las vacas estar así’

Por segundo año, el español Toni Costa se sumó al panel de jueces del programa 'Mira quién baila' de Teletica.

Este domingo 21 de setiembre, durante mi cobertura periodística de la segunda gala del programa Mira quién baila, de Teletica, me llamaron la atención dos comentarios que considero inapropiados, dichos por el juez español Toni Costa a Ericka Morera y a Katherine Campbell, participantes del concurso.

Justo después de que Morera brilló en la pista con un intenso merengue, el experto tomó la palabra para realizar sus comentarios con respecto a su participación. Ericka, periodista, creadora de contenido y empresaria, bailó al ritmo de la reconocida canción La vaca, del grupo Mala Fe, junto a su coreógrafo Javier Acuña.

“Ya quisieran las vacas estar así”, manifestó Costa, en una desatinada y muy poco elegante observación.

Las apreciaciones del juez continuaron con detalles sobre la técnica, el tiempo, los detalles y las pausas. “Estuvo muy bien todo lo que nos mostraron en la pista”, agregó.

Otras palabras que también resonaron en mi cabeza de periodista, mujer y costarricense: “Me encanta cómo te dejas llevar mucho por él; eso es complicado, a las ticas les cuesta bastante que se dejen llevar”.

Ericka Morera y Javier Acuña recibieron muchos halagos y comentarios positivos de los jueces de 'Mira quién baila' en su segunda presentación. (Lilly Arce)

Sobreexposición innecesaria: “Quiero darle un regalo a los hombres”

Más adelante en el programa, la fisioterapeuta Katherine Campbell deslumbró con una potente salsa que presentó junto a Erick Vásquez. Sin embargo, lo que a mi parecer fue otro comentario desatinado, acompañado por una sobreexposición innecesaria, casi opaca su excelente coreografía.

Al finalizar el baile, Costa dijo: “Quiero darle un regalo a los hombres en su casa. Por favor, tu inicio, quiero que lo repitas”.

Katherine entonces repitió los pasos con los que inició su show. Mientras ella bailaba, se escuchó al español decir: “Toma, toma, toma”.

Katherine Campbell y Erick Vásquez brillaron en pista de 'Mira quién baila' con una potente salsa. (Lilly Arce)

Cuando ella terminó, el juez agregó: “Ya subió el rating, continuamos” y siguió con sus apreciaciones de especialista al afirmar que en la coreografía pudo ver a una bailarina tanto de calle como de academia. Luego le dijo que la combinación de giros con los brazos estaba muy bien y que tenía que ponerle más atención al trabajo con los pies.

En el mismo programa, Costa ya se vio envuelto en una polémica por sus comentarios. Este domingo ofreció disculpas por unas palabras que emitió en la primera edición del programa. Entonces, el juez afirmó que el "swing criollo no requiere mucha técnica", lo que provocó molestias entre bailarines del género en Costa Rica.

Parece que la emoción embarga más de la cuenta al español, pero, a mi parecer, debería de cuidar un poco más sus intervenciones en el programa para no afectar o desviar la atención de lo que realmente interesa en la competencia: el baile.

