‘Mira quién baila’: ¿Hay desventajas entre los concursantes? Esto dijo una de las famosas

En la primera gala de 'Mira quién baila', de Teletica, el bailarín Michael Rubí llegó apenas unas horas antes de salir a escena con su pareja Mari Uriarte.

Apenas ha transcurrido una gala del programa Mira quién baila, de Teletica, y el público ya expresa cuestionamientos sobre la competencia.

Una de las preguntas que se ha dado es si hay desventajas entre los participantes y sus bailarines. Esa consulta, precisamente, se la hizo un seguidor a la famosa Mari Uriarte, quien tiene como coreógrafo al experimentado Michael Rubí.

Michael, además de ser parte del formato de Canal 7, también es bailarín del equipo de la cantante mexicana Gloria Trevi, con quien se presenta constantemente en conciertos.

Esta situación provoca que Michael se ausente durante varios días de los ensayos de Mira quién baila y, por lo tanto, Uriarte debe entrenar y practicar con la ayuda de otros coreógrafos.

En su perfil de Instagram, Uriarte activó una caja de preguntas y un seguidor aprovechó para consultarle sobre esta situación: “Mari, ¿crees que al estar Mike viajando, es más desventaja para vos? Porque conlleva más esfuerzos", escribió la persona.

Mari respondió de manera clara y tajante diciendo que no lo ve como una desventaja.

“Claro que a veces es un reto porque él viaja cada semana, pero no lo veo como una desventaja. Al contrario, cada vez que nos vemos para ensayar aprovechamos al máximo y eso nos motiva a darlo todo”, afirmó la concursante.

Agregó que admira mucho el esfuerzo y la disciplina de su compañero. “Los dos hacemos un trabajo increíble por el equipo, por la fundación y por el show”, concluyó Uriarte.

