‘Mira quién baila’ tiene todo listo para el debut de 10 famosos en la codiciada pista de baile de Teletica

'Mira quién baila' de Teletica regresa con 10 participantes, jueces internacionales y la conducción principal de Édgar Silva.

La segunda temporada de Mira quién baila tiene listo el debut de los 10 de famosos que, sin complejos y mucha confianza en sí mismos, buscarán deslumbrar en la pista de baile. El estudio de Teletica encenderá sus luces este 14 de setiembre, a las 7 p. m., para dar inicio al esperado concurso.

Los jueces que evaluarán a los participantes en la pista de ballroom serán el actor y director costarricense Mauricio Astorga, la cantante y bailarina salvadoreña Isabel Guzmán, el bailarín y entrenador español Isaac Rovira y el coreógrafo y bailarín español Toni Costa. Todos ellos repiten de la primera temporada, cuando eligieron como ganadora a la boxeadora Naomi Valle.

Además, la producción decidió repetir el elenco de presentadores que compartirán con el público durante las galas: Édgar Silva, Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez, son los encargados de llevar los pormenores del set a los televidentes.

Durante semanas, la incógnita fue conocer quiénes serían los participantes del formato de baile. Los nombres se revelaron mediante redes sociales y dinámicas en el programa De boca en boca.

Estas son las parejas de ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez

Ítalo Marenco llega a Teletica tras su renuncia a Repretel. Luego de un sinfín de rumores, se confirmó lo que era casi un secreto a voces: el conductor es nueva ficha de Canal 7.

La llegada de Marenco se anunció el viernes 22 de agosto durante el programa De boca en boca. Bailará con la 12 veces campeona mundial de salsa Lucía Jiménez. El ritmo con el que se estrenará en la pista será un tango.

Ítalo Marenco se integró a Teletica tras renunciar a Repretel. El presentador hará su debut en Canal 7 con 'Mira quién baila'. (Instagram)

Ericka Morera y Javier Acuña

Ericka Morera es periodista, empresaria, modelo y creadora de contenido. Buscará con su carisma ganarse el apoyo del público. Ella bailará a ritmo de bolero criollo con el experimentado Javier Acuña.

Ericka Morera, además de periodista, dirige proyectos como empresaria y modelo. Su participación en 'Mira quién baila' fue una de las más comentadas de la temporada. (Instagram/Instagram)

Randall Chiqui Brenes y Yessenia Reyes

El exdelantero brumoso Randall Chiqui Brenes es reconocido por su trayectoria futbolística con el Club Sport Cartaginés. También integró la Selección Nacional que marcó historia durante la Copa Mundial Brasil 2014.

Brenes se retiró en 2018, pero no se alejó del fútbol. Fundó una escuela de balompié y en varias ocasiones ha sido comentarista en transmisiones deportivas. Bailará a ritmo de merengue con Yessenia Reyes.

Randall 'Chiqui' Brenes, representa a los deportistas en la segunda temporada de 'Mira quién baila'. (Instagram)

Thais Alfaro y Kenneth González

La periodista y presentadora de Buen día fue anunciada con gran emoción como parte del elenco. Al ser una de las participantes de la casa, ha recibido constante apoyo.

Alfaro no es del todo ajena a la práctica de algún deporte, pues entrena kickboxing. Tendrá como pareja de baile a Kenneth González y debutará a ritmo de salsa.

Thais Alfaro es presentadora de 'Buen día' en Teletica y se ha mostrado muy positiva en disfrutar y vivir la competencia en 'Mira quién baila'. (Instagram/Instagram)

Ivonne Cerdas y Kevin Vera

La modelo es reconocida por haber sido Miss Costa Rica 2020 y creadora de contenido en redes sociales. A pesar de haberse lesionado durante los primeros días de ensayo, está lista para darlo todo en la pista de Mira quién baila.

Su pareja será el bailarín Kevin Vera y debutarán con un enérgico jive.

Ivonne Cerdas ganó el certamen Miss Costa Rica 2020 y a pesar de que fue una de las lesionadas buscará conquistar la pista de 'Mira quién baila'. (Instagram)

Mariana Uriarte y Michael Rubí

La empresaria e influencer de maquillaje ya tiene experiencia en el baile. Durante su juventud formó parte del programa A todo dar e incluso tuvo una academia.

Aunque lleva años alejada de esta disciplina, afirmó que asume con alegría este sorpresivo reto que desea disfrutar. Ella bailará junto a Michael Rubí, quien trabaja en el elenco de Gloria Trevi. Su primera presentación será a ritmo de cha-cha-cha.

Mariana Uriarte en su juventud tuvo una academia de baile y formó parte de 'A todo dar', con su experiencia busca conquistar la pista de 'Mira quién baila'. (Instagram)

Neto Rangel y Jazhel Acevedo

El brasileño es una de las fichas más recientes de Teletica. Se desempeña como DJ y animador en Sábado feliz, pero muchos lo recuerdan por ser parte del grupo de bailarines Swing Brasil. Rangel iniciará su participación en el programa con una bachata al lado de su compañera Jazhel Acevedo.

Neto Rangel fue integrante del grupo de bailarines Swing Brasil. Su alegría brasileña promete ponerle sabor a 'Mira quién baila'. (Instagram)

Katherine Campbell y Erick Vásquez

Ella es fisióloga y especialista en terapia deportiva, reconocida por su labor en salud mediante su clínica. También es hermana del futbolista Joel Campbell. Se le ha visto sonriente de cara a su nuevo reto en la pista de baile.

Ella concursará junto al actual campeón Erick Vázquez, quien ganó la temporada anterior. Juntos competirán con un foxtrot.

Katherine Campbell trabaja como fisioterapeuta deportiva y es uno de los rostros más nuevos en 'Mira quién baila'. (Instagram)

Jeff On y Alhana Morales

El cantante venezolano se ganó el cariño del público costarricense al formar parte del formato de canto Nace una estrella. Allí mostró carisma y algunos pasos de baile que hoy lo llevan a debutar en un nuevo escenario.

Jeff On bailará al ritmo de un romántico vals junto a su compañera Alhana Morales.

Jeff On participó en el programa musical 'Nace una estrella' y ahora se reta en un nuevo formato de Teletica: 'Mira quién baila'. (Instagram)

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez

El humorista aporta un condimento gracioso y divertido al programa. Se le ha visto con mucho positivismo, a pesar de que durante algunos ensayos sufrió dolor en una rodilla.

Montoya debutará con la bailarina Tatiana Sánchez a ritmo de swing criollo.