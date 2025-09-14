Viva

‘Mira quién baila’ tiene todo listo para el debut de 10 famosos en la codiciada pista de baile de Teletica

La segunda temporada inicia este 14 de setiembre en Canal 7. 10 figuras nacionales e internacionales debutarán en la pista a ritmo de salsa, tango y mucho más

Por Fiorella Montoya
'Mira quién baila' de Teletica regresa con 10 participantes, jueces internacionales y la conducción principal de Édgar Silva. (Instagram)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

