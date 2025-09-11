Concursante de ‘Mira quién baila’ lanza dardo: ‘Vamos a meterle presión a los favoritos’

Participantes de 'Mira quién baila' deben ensayar al menos tres horas diarias para poder prepararse de cara al inicio del programa de Teletica.

Los participantes de Mira quién baila, Thais Alfaro y Daniel Montoya, hablaron este jueves 11 de setiembre sobre su preparación de cara al inicio del programa, que será este domingo 14 de setiembre en Teletica. La conversación giró en torno a los ensayos y al acomodo de las rutinas.

Ambos estuvieron en el espacio matutino Buen día, donde los presentadores manifestaron su apoyo a Alfaro, presentadora del programa.

“Ya estoy acostumbrada al corre corre. Ser mamá de niños pequeños es correr, preparar meriendas, almuerzos, revisar cuadernos, estudiar con ellos y madrugar todos los días. Entonces, en la parte de madrugar ya lo tengo claro”, expresó la presentadora, quien además reveló que deben ensayar al menos tres o cuatro horas diarias.

Montoya bromeó con que ya prepara hasta la coreografía de la tercera gala, pese a los problemas en su rodilla. Aseguró que luchará por dar lo mejor en la pista.

“Tati (su pareja de baile) tiene mucha paciencia y enseña muy bien, además de meterle presión a todos, a los favoritos”, dijo mientras miraba a Thais Alfaro.

Daniel Montoya ha sido uno de los participantes de 'Mira quién baila' que sufrió lesión durante los ensayos, pero dice estar listo para el concurso de Teletica. (Instagram)

Thais reaccionó de inmediato y exclamó: “¿Qué? No. Lo que sí podemos decir es que nos reímos mucho con Daniel”.

Montoya afirmó que ya domina la coreografía del swing criollo, el ritmo que le corresponde. Alfaro, por su parte, se prepara con una salsa.

