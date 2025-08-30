Así quedaron las parejas de ‘Mira quién baila’: Ítalo Marenco va con la campeona mundial y la hermana de Campbell con el vigente ganador

Teletica está a las puertas de estrenar la esperada segunda temporada de Mira quién baila, en la que competirán grandes figuras como el expresentador de Repretel, Ítalo Marenco, o la periodista Ericka Morera.

Luego de que se anunciaran los famosos, bailarines, jurado y hasta presentadores; este 29 de agosto se confirmó el último detalle: cómo quedarán distribuidas las parejas en el concurso.

Ericka Morera participará en 'Mira quién baila' y mostró el entusiasmo de su hija Zoé

La producción del programa hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde mostró que estas serán las duplas que saltarán a la pista en 15 días:

Ítalo Marenco con Lucía Jiménez , 12 veces campeona mundial de salsa

con , 12 veces campeona mundial de salsa Ericka Morera con Javier Acuña

con Randall el Chiqui Brenes con Yessenia Reyes

con Thais Alfaro con Kenneth González

con La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, con el mexicano Kevin Vera

con el mexicano Mariana Uriarte con Michael Rubí , bailarín de Gloria Trevi

con , bailarín de Gloria Trevi Neto Rangel con Jazhel Acevedo

con Katherine Campbell con Erick Vázquez , quien ganó la anterior temporada como dupla de Naomi Valle

con , quien ganó la anterior temporada como dupla de Naomi Valle Jeff On con Alhana Morales

con Daniel Montoya con Tatiana Sánchez

Mira quién baila iniciará el próximo domingo 14 de setiembre. Estará presentado por Édgar Silva, la Miss Costa Rica Natalia Carvajal y la exconductora de Sábado feliz, Natalia Rodríguez.

Además, la mesa de jueces estará integrado por el famoso bailarín español Toni Costa; su compatriota, el bailarín y entrenador Isaac Rovira; el actor y humorista tico, Mauricio Astorga; y la artista salvadoreña Isabel Guzmán.