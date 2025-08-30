Así quedaron las parejas de ‘Mira quién baila’: Ítalo Marenco va con la campeona mundial y la hermana de Campbell con el vigente ganador

Teletica está a las puertas de estrenar la esperada segunda temporada de Mira quién baila, en la que competirán grandes figuras como el expresentador de Repretel, Ítalo Marenco, o la periodista Ericka Morera.
Luego de que se anunciaran los famosos, bailarines, jurado y hasta presentadores; este 29 de agosto se confirmó el último detalle: cómo quedarán distribuidas las parejas en el concurso.
La producción del programa hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde mostró que estas serán las duplas que saltarán a la pista en 15 días:
- Ítalo Marenco con Lucía Jiménez, 12 veces campeona mundial de salsa
- Ericka Morera con Javier Acuña
- Randall el Chiqui Brenes con Yessenia Reyes
- Thais Alfaro con Kenneth González
- La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, con el mexicano Kevin Vera
- Mariana Uriarte con Michael Rubí, bailarín de Gloria Trevi
- Neto Rangel con Jazhel Acevedo
- Katherine Campbell con Erick Vázquez, quien ganó la anterior temporada como dupla de Naomi Valle
- Jeff On con Alhana Morales
- Daniel Montoya con Tatiana Sánchez
Mira quién baila iniciará el próximo domingo 14 de setiembre. Estará presentado por Édgar Silva, la Miss Costa Rica Natalia Carvajal y la exconductora de Sábado feliz, Natalia Rodríguez.
Además, la mesa de jueces estará integrado por el famoso bailarín español Toni Costa; su compatriota, el bailarín y entrenador Isaac Rovira; el actor y humorista tico, Mauricio Astorga; y la artista salvadoreña Isabel Guzmán.