Viva

Así quedaron las parejas de ‘Mira quién baila’: Ítalo Marenco va con la campeona mundial y la hermana de Campbell con el vigente ganador

El esperado concurso de baile dará inicio el domingo 14 de setiembre. Acá le mostramos cuáles son las duplas que competirán

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mira quién baila
Así quedaron las parejas para 'Mira quién baila', programa de Teletica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaÍtalo Marenco
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.