Teletica tomó esta medida con el último participante de ‘Mira quién baila’

Canal 7 solo ha confirmado a nueve de los diez concursantes del programa de baile, que empieza en setiembre

Por Juan Pablo Sanabria
Thais Alfaro, en Mira quién baila.
Thais Alfaro, periodista de 'Buen día', fue la novena participante confirmada para 'Mira quién baila'. Aún queda un cupo para el concurso de Teletica. (Instagram)







