Teletica tomó esta medida con el último participante de ‘Mira quién baila’

Thais Alfaro, periodista de 'Buen día', fue la novena participante confirmada para 'Mira quién baila'. Aún queda un cupo para el concurso de Teletica.

La espera para que la segunda temporada de Mira quién baila comience en Teletica es cada vezmenor; pero aún queda por revelar el secreto más esperado por el público: ¿quién será la décima figura de la farándula que cerrará el elenco de participantes del concurso?.

Al respecto, todo sigue en suspenso y especulaciones. Aunque lo normal hubiera sido que este 20 de agosto, durante De boca en boca, Thais Alfaro hubiera presentado a la última persona en sumarse a la competencia; esto no sucedió.

Como ha sido recurrente en los últimos días, Alfaro, quien fue anunciada el martes 19 de agosto, llegó al programa de farándula. Luego de mostrar sus dotes de baile fue interrogada por los conductores.

No obstante, la presentadora de Buen día no dio detalles sobre el último concursante y la revelación que hizo es que Teletica decidirá reservarlo como sorpresa, sin saber el día en que se confirmará.

“Hay sorpresas. Teletica siempre ha sido de sorpresas, de darle al público siempre buenas noticias. Vean De boca en boca los próximos días”, dijo.

“No sé ni siquiera si es hombre o mujer. Ahí se las dejo picando”, agregó.

El misterio ya de por sí daba para rumores, pero un comentario de Bismarck Méndez terminó de levantar sospechas. Méndez dijo que de seguro debe ser hombre y que “se está bronceando”.

Esto podría interpretarse como una alusión a Ítalo Marenco, quien actualmente está de viaje en Cancún y del que se especula frecuentemente que se unirá en los próximos días a Teletica.

Mira quién baila tendrá su primer programa en setiembre.