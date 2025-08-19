Bailarines de ‘Mira quién baila’ hacen oficial su relación con romántico posteo

La relación de Yessenia Reyes y César Abarca era un secreto a voces.

Los bailarines César Abarca y Yessenia Reyes , conocidos por su participación en el formato de Teletica Mira quién baila (MQB) , confirmaron públicamente su relación sentimental luego de cuatro años juntos.

Aunque su noviazgo era un secreto a voces, la noticia se dio a conocer a través de una publicación en Instagram. En noviembre de 2024, la pareja estuvo en el centro de la polémica tras un conflicto con la empresaria y expresentadora Lynda Díaz.

Fue mediante esta publicación en la red social que Abarca y Reyes “gritaron al mundo” su amor. Ambos compartieron el mismo mensaje, aunque acompañaron el texto con fotografías distintas, todas tomadas durante un viaje a Buenos Aires, Argentina.

“Sería imposible enumerar todo lo que hemos vivido en 4 años… todas las aventuras, emociones, celebraciones, frustraciones, todas las tonalidades de altos y bajos que nos convirtieron en los mejores amigos del planeta”, escribieron.

La pareja continuó el texto relatando que, cuando su amistad evolucionó en amor, sintieron miedo, pero luego decidieron transformar esa emoción en confianza y fe, para así darle espacio a un amor “noble, divertido y lleno de complicidad”.

“Ni mi mundo ni yo somos perfectos, pero definitivamente con vos es mejor. Solo Dios sabe que nos espera, pero de momento quiero descubrirlo a tu lado”, concluyeron en la publicación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más destacadas fue la del creador de contenido y exparticipante de MQB, Diego Bravo, quien comentó: “Ustedes saben lo mucho que los quiero… Amo verlos así!”. Ante esto, Reyes respondió: “te queremos y más, gracias por acompañarnos y decir: ‘ay ya, solo quiéranse’”.

Otros seguidores también expresaron su emoción al ver formalizada la relación, dejando mensajes como: “Al fin”, “ay, me encanta, verte feliz, me hace feliz” y “qué pareja más hermosa hacen, cuídense mutuamente”.

Fue mediante esta publicación en la red social que Yessenia Reyes y César Abarca 'gritaron al mundo' su amor. (Tomada de redes sociales )

La polémica con Lynda Díaz

En noviembre de 2024, mientras se transmitía la primera temporada de MQB, Abarca renunció inesperadamente a continuar como compañero de baile de Díaz, sin dar explicación alguna. Horas después, la expresentadora también anunció su salida del concurso.

Más tarde, la exfigura de televisión hizo un ‘en vivo’ desde sus redes sociales en el que responsabilizó a Abarca de lo sucedido y señaló que su entonces supuesta pareja, Yessenia Reyes, habría sido la causa de su renuncia al programa.

Además, Díaz afirmó que el bailarín hacía comentarios sobre ella y sobre aspectos de su vida privada, ya que los ensayos se realizaban en su casa. Según explicó, esos detalles comenzaron a filtrarse en “páginas de chismes”, lo que deterioró su confianza en el coreógrafo.

En ese momento, Reyes era la pareja de baile de Diego Bravo, creador de contenido y comentarista de farándula.

“Ya no me sentía cómoda, lo empecé a sentir más agresivo, no físicamente, sino como que me decía: ‘¿por qué no confía en mí?’; y empezó a crear en mí una ansiedad y ya yo no lo estaba disfrutando”, declaró Díaz en esa ocasión.

Tras estas acusaciones, la coreógrafa respondió asegurando sentirse tanto sorprendida como decepcionada: “Pero son circunstancias, y uno siempre aprende en el camino”.

LEA MÁS: Lynda Díaz renuncia a ‘Mira quién baila’