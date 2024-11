Lynda Díaz abandona ‘Mira quién baila’

La expresentadora de televisión Lynda Díaz renunció al programa Mira quién baila, este lunes 18 de noviembre, según dio a conocer Televisora de Costa Rica por medio de un comunicado de prensa.

La noticia se da tan solo horas después de que quien fuera coreógrafo a lo largo de la temporada, César Abarca, decidiera renunciar a seguir bailando con ella. Según dijo el bailarín, su decisión era por asuntos personales.

Hasta ahora, la Televisora no ha dicho cuáles fueron los motivos por los que Díaz decidió abandonar la competencia; sin embargo, la producción le agradeció “profundamente” por participar en la primera temporada de este formato.

Lynda Díaz y César Abarca viajaban a Estados Unidos todas las semanas y desde allí ensayaban.

“Sabemos el enorme esfuerzo y sacrificio que hizo durante las 10 galas en las que participó por dar lo mejor de sí en cada entrenamiento, ensayo y puesta en escena; y que se tradujo en el cariño del público. Por eso y más: ¡Gracias Lynda!”, dice el comunicado.

Además, Teletica entregará $3.000 a la Fundación Ser y Crecer, causa social que apoyaba la exmodelo y expresentadora. Esta es una organización sin fines de lucro, comprometida con la atención y prevención a personas en situación de riesgo o de abuso sexual.

De esta forma, Lisbeth Valverde, quien se encontraba en zona de nominación junto a la expresentadora, pasará a la final del concurso automáticamente y en la semifinal no habrá eliminación.

La salida esperada de Lynda Díaz

Si bien la renuncia de Lynda Díaz al programa de Teletica se da a tan solo dos semanas de la final, lo cierto es que era una posibilidad no muy lejana.

En ocasiones anteriores, la empresaria había dicho en sus redes sociales que había valorado dejar el formato. Una de esas oportunidades fue a mediados de octubre, luego de sufrir una lesión en una costilla, cuando dijo que se sentía incómoda y desanimada.

“Me siento muy desanimada de continuar en la competencia debido a que tengo una costilla fisurada, lo cual me obliga a inyectarme para poder bailar (...). Hago el mayor esfuerzo para bailar con la energía que mostré ayer (el domingo 13 de octubre)”, manifestó sobre lo vivido en dicha gala del programa.

Ese mismo día dijo que tampoco se sentía muy bien con los comentarios de los jueces de la competencia porque, según expresó, “tiran a matar”.

“Es muy difícil. No soy bailarina, nunca he tenido ninguna experiencia en baile. Me pongo a pensar qué gano yo con esta experiencia”, comentó.

Otra de las razones por las que había valorado renunciar era porque viajaba desde Estados Unidos todos los viernes para estar en el programa y se regresaba todos los lunes de nuevo a territorio norteamericano.

Por todo ello, desde octubre decía: “Ya no lo estoy disfrutando como al principio”.

La renuncia de César Abarca

La noticia de la renuncia de César Abarca se dio a conocer la noche del domingo 17 de noviembre durante el programa en vivo, minutos después de que se anunciara a los nominados de cara a la próxima eliminación, en la que figuraban Díaz y Valverde.

Édgar Silva fue el encargado de comunicar la decisión del bailarín, quien sí continúa formando parte del programa, pero no como coreógrafo de la puertorriqueña.

La decisión del bailarín, quien debutó en el formato de Teletica esta temporada, causó sorpresa dada la buena relación que ambos mostraban en redes sociales.

Ante la abrupta salida, anunciada en vivo, se dijo que el bailarín Michael Rubí era quien iba a tomar el lugar de Abarca y acompañaría a Lynda en la semifinal y en la final (si lograba avanzar).

Rubí era pareja de baile de la periodista Janeth García, quien quedó eliminada el domingo 10 de noviembre. Sin embargo, ese día la producción anunció que todas las figuras iban a cambiar de bailarín. Lynda justamente hizo pareja con Michael; mientras que a César no se le asignó pareja de baile.