‘Mira quién baila’ tiene un segundo lesionado a pocos días de su estreno; ahora le tocó a este famoso

Todavía faltan 10 días para que dé inicio la segunda temporada de Mira quién baila y, desde ya, las lesiones sacuden el programa de Teletica. Primero le sucedió a Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020 y ahora otro participante se encuentra en recuperación.

Se trata del humorista Daniel Montoya, quien de acuerdo con Canal 7 sufrió una inflamación en sus rodillas tras finalizar su tercer día de preparación. Debido a esto, Montoya, quien hace pareja con la bailarina Tatiana Sánchez, debió frenar los ensayos. No obstante, espera estar de vuelta pronto.

“Esta rodilla la tengo muy inflamada. He tenido una molestia muy grande en las rodillas, entonces hoy teníamos cita de valoración y el doctor me dijo que mejor me iba a filtrar para desinflamar un poquito. Me recomendó descansar hoy y mañana ya ver cómo me siento”, dijo el comediante a Teletica.com.

Daniel Montoya mostró la lesión que sufrió en Mira quién baila

Por su parte, la reina de belleza sufrió un accidente mientras practicaba una coreografía de bachata junto a su coreógrafo Kevin Vera.

“Puse mal un peso del lado derecho. Ya me había torcido el tobillo cuando fui a Miss Universo y en una actividad de baile ya me había hecho un esguince de grado tres”, comentó la miss.

Daniel Montoya, humorista de los Toros de Teletica, sufrió una inflamación en sus rodillas antes del inicio de 'Mira quién baila'. (Manuel Herrera)

Cerdas agregó que ya la revisó un ortopedista. Además, anunció que el miércoles 3 de setiembre, su tercer día de ensayos, practicaría con su tobillo vendado.

Mira quién baila se estrenará el domingo 14 de setiembre. Para esta temporada las parejas en competencia son: