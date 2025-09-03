Teletica anuncia un cambio en uno de sus programas más importantes

El movimiento ha sido una constante en Teletica durante los últimos meses. La televisora experimentó varias salidas, incorporaciones y modificaciones en su programación, y estos ajustes continúan.

Ahora, el turno es para el programa De boca en boca, que cambia de horario a partir del 15 de setiembre. El espacio, que anteriormente se transmitía de 1:30 p. m. a 2:30 p. m., pasará a emitirse en la franja de 2 p. m. a 3 p. m.

El programa 'De Boca en Boca' tendrá un ajuste a partir del 15 de setiembre. (Archivo. )

La noticia fue confirmada por el periodista Diego Piñar.

“La idea es que después de que las amas de casa, de que usted televidente, joven, señora, señor, ya haya hecho el almuerzo, haya estado con los hijos, se sienta relajado, encienda el tele a las 2 de la tarde y siga disfrutando de esa información farandulera actualizada, de ese entretenimiento que nosotros le damos”, comentó el comunicador en sus redes sociales.

Adicionalmente, la televisora estrenará la nueva versión de Sábado feliz el 6 de setiembre y la nueva temporada de Mira quién baila el 14 de setiembre.

