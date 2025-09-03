Viva

Teletica anuncia un cambio en uno de sus programas más importantes

La noticia fue confirmada por uno de sus colaboradores

Por Juan Pablo Sanabria y Fátima Jiménez

El movimiento ha sido una constante en Teletica durante los últimos meses. La televisora experimentó varias salidas, incorporaciones y modificaciones en su programación, y estos ajustes continúan.








Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

